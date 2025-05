O Fluminense abriu a venda de ingressos para o confronto contra o Unión Española, pela quinta rodada da fase de grupos pela Sul-Americana. O jogo será na quarta-feira (14), às 19h, no Maracanã, e o torcedor pode adquirir sua entrada no site da FutebolCard.

Enquanto os sócios de toda as categorias já podem realizar o check in, a venda online para não-sócios e torcida visitante abriu nesta sexta-feira (9). A comercialização nas bilheterias, por sua vez, começa na segunda-feira (12). As vendas online se encerram ao fim do primeiro tempo da partida.

Regras gerais para a compra de ingressos e acesso ao Maracanã

(Foto: Leonardo Brasil/FFC)

O acesso ao estádio, em todos os setores, deverá ser feito obrigatoriamente com biometria. Tanto para os torcedores fizeram a compra online, quanto para os que compraram na bilheteria. O cadastro deve ser feito em fluminense.bepass.com.br antes do check-in (no caso dos sócios) ou da compra. Os sócios dos planos "Arquiba Família" e "Maraca+ Família" deverão cadastrar seus convidados no Portal do Sócio, em nense.com.br.

Os torcedores que optarem pela compra física, deverão apresentar o CPF (documento oficial físico) no momento da compra do ingresso, seja inteira, meia ou gratuidade. Para adquirir a meia entrada, o torcedor deverá ter em mãos a documentação original e o comprovante do benefício. Nos pontos de venda, o pagamento será exclusivamente em dinheiro.

Quanto às gratuidades, podem ser obtidas online ou nas bilheterias, valendo apenas para os setores Sul e Norte. O resgate online será feito no site da FutebolCard, enquanto o físico deve ser feito em um dos pontos de venda. Crianças de até seis anos acompanhadas de responsáveis legais não precisam fazer a retirada, basta ir direto à catraca. Para aquelas entre 7 e 11 anos, a retirada deve ser feita pelos responsáveis legais mediante apresentação de documento comprobatório, CPF da criança e o ingresso do responsável que acompanhará.

Pontos de venda de ingressos

Laranjeiras, sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41): segunda (12) e terça-feira (13), das 10h às 20h; e quarta-feira (14), das 10h às 17h.



Maracanã, bilheteria 1: segunda e terça-feira, das 10h às 17h.



Loja oficial do Fluminense em Copacabana (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D): segunda e terça-feira, das 10h às 18h.



Loja oficial do Fluminense no Norte Shopping (Av. Dom Helder Câmara, 5474): segunda e terça-feira, das 10h às 20h.

Valor dos ingressos

Setor Sul

Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca+, Maraca+ Família e Pacote Futebol: R$ 0 Arquiba 75% e Pacote Jogos: R$ 20 Arquiba Raiz: R$ 40 Guerreiro Toda Terra: R$ 48 Guerreiro: R$ 64 Leste Raiz: R$ 80 Inteira: R$ 80 Meia-entrada: R$ 40

Leste Inferior

Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca+, Maraca+ Família, Pacote Futebol e Leste Raiz: $ 0 Arquiba 75%, Pacote Jogos, Arquiba Raiz: R$ 10 Guerreiro Toda Terra: R$ 20 Guerreiro: R$ 32 Inteira: R$ 40 Meia-entrada: R$ 20

Setor Oeste

Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca+, Maraca+ Família e Pacote Futebol: R$ 0 Arquiba 75% e Pacote Jogos: R$ 30 Arquiba Raiz: R$ 60 Guerreiro Toda Terra: R$ 72 Guerreiro: R$ 96 Leste Raiz: R$ 120 Inteira: R$ 120 Meia-entrada: R$ 60

Estacionamento no Maracanã

A partir deste jogo, os sócios de todas as categorias poderão comprar uma vaga no estacionamento do Maracanã, localizado no Estádio Célio de Barros, portão 11B (Rua Professor Eurico Rabelo). O serviço, que custa R$ 80,00, será exclusivo para os torcedores que já tiverem obtido os ingressos e pode ser adquirido na mesma compra ou separadamente, numa compra posterior.

O estacionamento abrirá três horas antes do jogo e fechará uma hora após, sendo limitado a uma vaga por sócio. O acesso será feito via QR Code dinâmico, que ficará disponível a partir de seis horas antes da partida no aplicativo da FutebolCard.

