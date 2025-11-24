menu hamburguer
Onde Assistir

Atlético-MG x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (25) na Arena MRV

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 24/11/2025
18:30
Atlético x Flamengo (Lance!)
Nesta terça-feira (25), o Atlético recebe o Flamengo às 21h30 na Arena MRV, em jogo válido pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pela Globo (tv aberta) e Premiere (pay-per-view).
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Nesta terça-feira (25), o Atlético recebe o Flamengo às 21h30 na Arena MRV, em jogo válido pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pela Globo (tv aberta) e Premiere (pay-per-view).

O Galo busca se reerguer após a derrota na final da Copa Sul-Americana no último sábado (22). A equipe mineira tem a difícil missão de tentar uma vaga na Libertadores da próxima temporada, mas o objetivo está distante. O alvinegro tem 44 pontos e ocupa a 11° colocação.

Já o Rubro-Negro está voando, é o líder do Brasileirão com 74 pontos e pode conquistar o título antecipado já nesta rodada. Para isso, tem que vencer o Galo, e torcer para que o Palmeiras perca para o Grêmio no mesmo horário em Porto Alegre.

Ficha do jogo

Atlético-MG-escudo-onde-assistir
CAM
Escudo do Flamengo - Onde Assistir
FLA
36° rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
terça-feira 25 de Novembro às 21h30 (horário de Brasília)
Local
Arena MRV (BH)
Árbitro
Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes
Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)
Var
Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
Onde assistir

Como chega o Atlético?

O Atlético chega abalado após perder o título para o Lanús na final da Copa Sul-Americana. A equipe mineira foi derrotada nos pênaltis e perdeu a oportunidade de levantar o troféu inédito para a história do clube.

Para a partida contra o Flamengo , Sampaoli tem dois problemas no time titular do Atlético. Igor Gomes foi expulso no último jogo pelo Brasileirão e cumpre suspensão automática. A outra dor de cabeça, é Alan Franco, que é dúvida para o jogo. O volante sofreu uma lesão na última semana e mesmo assim jogou a final contra o Lanús. Pode ser que o jogador seja poupado para se recuperar e retornar nos próximos compromissos.

Hulk perdeu pênalti na final da Sul-Americana entre Atlético-MG e Lanús (Foto: Pedro Valle)

Como chega o Flamengo?

O Flamengo vem de uma vitória solida por 3 a 0 contra o Bragantino, com gols de Arrascaeta, Jorginho e Bruno Henrique. Com o empate do Palmeiras, o rubro negro se isolou na liderança com quatro pontos à frente.

Para a partida, Filipe Luís terá os retornos de Saúl e Pulgar, que cumpriram suspensão na última rodada. No entanto segue sem poder contar com Pedro e Léo Ortiz, que estão em tratamento no departamento médico do clube. A tendência é que o treinador poupe alguns jogadores pensando na final da Libertadores no próximo sábado (29) contra o Palmeiras.

Arrascaeta marcou contra o Bragantino e pode ser poupado contra o Galo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético x Flamengo

Atlético-MG x Flamengo
36° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Globo e Premiere
🟨 Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)
📺 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

⚽ Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Éverson; Junior Alonso, Ruan e Vitor Hugo; Guilherme Arana, Alan Franco (Fausto Vera), Igor Gomes e Bernard; Rony, Hulk e Dudu.

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Emerson Royal (Varela), Danilo, Léo Pereira (João Victor) e Ayrton Lucas (Viña); Pulgar, Saúl e Luiz Araújo; Plata, Samuel Lino (Cebolinha) e Juninho (Wallace Yan).

