Atlético Mineiro

Programação semanal do Atlético-MG: dois compromissos pelo Brasileirão

Galo tem um jogo na Arena MRV e outro fora de casa

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 24/11/2025
10:34
Agenda semanal do Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
imagem cameraAgenda semanal do Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Após a derrota para o Lanús na final da Sul-Americana no último sábado (22), o Atlético volta a depender do Campeonato brasileiro para buscar o objetivo da temporada, o acesso à Libertadores do próximo ano. Nesta semana tem dois jogos importantes pela competição, o primeiro já é nesta terça-feira (25).
Após a derrota para o Lanús na final da Sul-Americana no último sábado (22), o Atlético volta a depender do Campeonato brasileiro para buscar o objetivo da temporada, o acesso à Libertadores do próximo ano. Nesta semana tem dois jogos importantes pela competição, o primeiro já é nesta terça-feira (25).

O título garantiria ao Atlético não só uma conquista na temporada, mas uma vaga direto na competição mais importante do cenário continental. Diante disso, a única alternativa é se classificar via Brasileirão, no entanto a missão do Galo é difícil.

A equipe mineira ocupa a 11° colocação com 44 pontos. O primeiro time do G7, zona que garante a vaga na Libertadores, é o Fluminense com 55 pontos conquistados, ou seja 11 à frente do Atlético, mas com um jogo a mais, o tricolor tem 35 partidas enquanto o Galo tem 34.

No entanto, o G7 pode virar G8 e assim aumentar as chances do Galo ir a Liberta em 2026. Para que isso aconteça, o rival Cruzeiro, ou o próprio tricolor tem que vencer a Copa do Brasil e se manter entre os sete primeiros do Brasileirão, liberando assim mais uma vaga.

Atlético em partida contra o Fortaleza na Arena MRV (Foto: LUCIANO BREW/ Gazeta Press)
Atlético em partida contra o Fortaleza na Arena MRV (Foto: LUCIANO BREW/ Gazeta Press)

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Programação semanal do Atlético

Confira a agenda semanal do Atlético:

Segunda-feira (24/11) - Treino às 10h
Terça-feira (25/11) - Atlético x Flamengo às 21h30 na Arena MRV (36° rodada do Campeonato Brasileiro)
Quarta-feira (26/11) - Sem programação, dia livre
Quinta-feira (27/11) - Treino às 10h
Sexta-feira (28/11) - Treino às 10h
Sábado (29/11) - Treino às 10h / Viagem para Fortaleza às 15h
Domingo (30/11) - Fortaleza x Atlético às 18h30 na Arena Castelão, Fortaleza (35° rodada do Campeonato Brasileiro) / Retorno à Belo Horizonte após a partida, às 23h

