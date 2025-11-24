Atlético-MG vai atrás de 'milagre' no Brasileirão para conquistar objetivo

O Atlético tem quatro partidas pelo Campeonato Brasileiro para tentar buscar o objetivo na competição nacional. Conquistar uma vaga na Libertadores do próximo ano é a difícil missão que o Galo tem pela frente, confira as chances.

O título da Sul-Americana garantiria ao Atlético não só uma conquista na temporada, mas uma vaga direto na competição mais importante do cenário continental. Diante disso, a única alternativa é tentar se classificar via Brasileirão.

Situação do Atlético

A equipe mineira ocupa a 11° colocação com 44 pontos. O primeiro time do G7, zona que garante a vaga na Libertadores, é o Fluminense com 55 pontos conquistados, ou seja 11 à frente do Atlético, mas com um jogo a mais, o tricolor tem 35 partidas enquanto o Galo tem 34.

No entanto, o G7 pode virar G8 e assim aumentar as chances do Galo ir a Liberta em 2026. Para que isso aconteça, o rival Cruzeiro, ou o próprio tricolor tem que vencer a Copa do Brasil e se manter entre os sete primeiros do Brasileirão, liberando assim mais uma vaga.

Equipe do Atlético contra o Inter (Foto: Pedro Souza / Atlético

Chances de se classificar para a Libertadores 2026

Diante desse cenário, as chances do Atlético se classificar para a Libertadores no próximo ano são de apenas 0,035%, segundo o departamento de matemática da UFMG.

Confira as probabilidades das equipes:

Botafogo - 100%

Cruzeiro - 100%

Flamengo - 100%

Mirassol - 100%

Palmeiras - 100%

Bahia - 99.42%

Fluminense - 98.2%

São Paulo - 2.4%

Atlético - 0.035%

Bragantino - 0%

Confira as chances de ir para a Libertadores de acordo com cada pontuação no Campeonato Brasileiro:

48 pontos - 0%

49 pontos - 0.106%

50 pontos - 2.061%

51 pontos - 7.778%

52 pontos - 22.105%

53 pontos - 51.668%

54 pontos - 61.044%

55 pontos - 84.176%

56 pontos - 94.197%

57 pontos - 96.721%

58 pontos - 100%