Atlético-MG vai atrás de 'milagre' no Brasileirão para conquistar objetivo
Galo tem quatro jogos até o fim da competição
O Atlético tem quatro partidas pelo Campeonato Brasileiro para tentar buscar o objetivo na competição nacional. Conquistar uma vaga na Libertadores do próximo ano é a difícil missão que o Galo tem pela frente, confira as chances.
O título da Sul-Americana garantiria ao Atlético não só uma conquista na temporada, mas uma vaga direto na competição mais importante do cenário continental. Diante disso, a única alternativa é tentar se classificar via Brasileirão.
Situação do Atlético
A equipe mineira ocupa a 11° colocação com 44 pontos. O primeiro time do G7, zona que garante a vaga na Libertadores, é o Fluminense com 55 pontos conquistados, ou seja 11 à frente do Atlético, mas com um jogo a mais, o tricolor tem 35 partidas enquanto o Galo tem 34.
No entanto, o G7 pode virar G8 e assim aumentar as chances do Galo ir a Liberta em 2026. Para que isso aconteça, o rival Cruzeiro, ou o próprio tricolor tem que vencer a Copa do Brasil e se manter entre os sete primeiros do Brasileirão, liberando assim mais uma vaga.
Chances de se classificar para a Libertadores 2026
Diante desse cenário, as chances do Atlético se classificar para a Libertadores no próximo ano são de apenas 0,035%, segundo o departamento de matemática da UFMG.
Confira as probabilidades das equipes:
Botafogo - 100%
Cruzeiro - 100%
Flamengo - 100%
Mirassol - 100%
Palmeiras - 100%
Bahia - 99.42%
Fluminense - 98.2%
São Paulo - 2.4%
Atlético - 0.035%
Bragantino - 0%
Confira as chances de ir para a Libertadores de acordo com cada pontuação no Campeonato Brasileiro:
48 pontos - 0%
49 pontos - 0.106%
50 pontos - 2.061%
51 pontos - 7.778%
52 pontos - 22.105%
53 pontos - 51.668%
54 pontos - 61.044%
55 pontos - 84.176%
56 pontos - 94.197%
57 pontos - 96.721%
58 pontos - 100%
