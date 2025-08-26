Cruzeiro contrata ex-árbitro como assessor da presidência

O Cruzeiro anunciou, nesta terça-feira (26), a contratação do ex-árbitro Leonardo Gaciba da Silva como assessor especial da presidência do clube. Presidente da Comissão de Arbitragem da CBF de 2019 a 2021, o gaúcho Leonardo Gaciba, de 54 anos, vai trabalhar internamente, junto aos jogadores e comissão técnica, e externamente, no relacionamento com entidades do futebol, como a CBF.

- Em primeiro lugar, muito obrigado ao Cruzeiro pela confiança, pelo convite para fazer esse trabalho de assessoria junto à presidência do clube e à CBF. Acho que vai ser muito importante, pois eu tenho muito a aprender e passar também um pouquinho da experiência que a gente tem no futebol. Eu já trabalhei em todas as áreas, dentro do campo, fora dele como dirigente de arbitragem, mas faltava para mim trabalhar em um clube. E que bom que o Cruzeiro tenha feito o convite. Fico muito feliz de estar integrando a equipe – disse Leonardo Gaciba, em entrevista à TV Cruzeiro.

Gaciba foi presidente da Comissão de Arbitragem da CBF de 2019 a 2021 (Foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados)

Leonardo Gaciba, que parou de apitar em 2010, também detalhou quais serão as principais atribuições desse trabalho no Cruzeiro:

- É um trabalho bem amplo. É importante levar um pouco dessa experiência que a gente teve dentro da arbitragem, como a parte de regras do jogo, o modo de funcionamento do árbitro de vídeo, os diferentes perfis. Além disso, poder representar o Cruzeiro dentro das reuniões com a própria arbitragem, nos conselhos técnicos, poder ser esse braço do Cruzeiro mesmo, junto à CBF – afirmou Gaciba, que também foi comentarista de arbitragem.

Ex-árbitro vai orientar jogadores e comissão técnica do Cruzeiro

O ex-árbitro também vai orientar jogadores e comissão técnica quanto o assunto for arbitragem:

- Vejo como um trabalho que será legal, até junto à comissão técnica, fazer algumas análises dos jogos, dessa parte disciplinar, cartões, enfim, ter esse controle total para poder dar cada vez melhores condições para que o professor Jardim consiga tocar a sua função da melhor forma possível. A partir dessa proposta, os jogadores podem ter totalmente mentalizado aquilo que a presidência está colocando, a questão de querer o Cruzeiro jogando bola, mas entendendo o jogo, entendendo a regra do jogo e, acima de tudo, respeitando os adversários – completou Leonardo Gaciba.