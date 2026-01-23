Torcedores do Cruzeiro avaliam estreia de Gerson: 'Deu para ver'

O jogo entre Cruzeiro e Democrata marcou a estreia de Gerson em sua volta ao futebol brasileiro. No Mineirão, o Cabuloso perdeu por 1 a 0, com gol de Bryan. A atuação do ex-meia do Flamengo virou assunto nas redes sociais quando a bola parou de rolar.

Gerson foi titular no Cruzeiro comandado por Tite. Apesar da presença do ex-meia do Flamengo, o Cabuloso foi com um time misto para a partida e acabou perdendo. O camisa 96, no entanto, foi um dos pontos positivos da equipe.

Nas redes sociais, Muitos torcedores do Cruzeiro avaliaram a estreia de Gerson. A grande maioria considerou muito positiva a atuação do jogador. Veja os comentários abaixo:

Gerson estreou pelo Cruzeiro com derrota (Foto: Luan Martins/Agência F8/Gazeta Press)

Veja comentários dos torcedores sobre Gerson

Como foi o jogo do Cruzeiro

Mesmo fora de casa, a equipe do interior foi quem tomou as primeiras ações em campo e quase abriu o placar em uma confusão da defesa. Cássio fez passe perigoso para João Marcelo, que perdeu a bola para Dudu, mas o atacante finalizou na defesa.

Mas rapidamente a Raposa tomou conta da partida, pressionando a saída adversária e apostando em um meio de campo muito povoado com jogadores de qualidade. Arroyo teve a primeira chance celeste aos seis minutos, mas chutou em cima da zaga. Gerson teve boa chance, mas parou no goleiro.

Aos seis minutos da etapa final, o Coringa teve mais uma chance. Arroyo construiu pela direita e passou para Ryan escorar para o camisa 97, mas a finalização desviou na defesa e saiu. Pouco depois, Kaique Kenji tentou de cabeça, mas a zaga desviou mais uma vez.

Com a entrada de Matheus Pereira, Gerson ganhou um companheiro na criação e os dois apostaram nas tabelas pela direita. Em contra-ataque puxado por Japa, o camisa 10 recebeu na entrada da área, optou por chutar, mas a finalização saiu fraca à direita do gol. Pressão do Cruzeiro comandado pelo técnico Tite.

No momento em que Tite conversava com Kaio Jorge, o Democrata abriu o placar. João Marcelo afastou mal o perigo, Fagner falhou dentro da área e Bryan encobriu Otávio para fazer 1 a 0. O Cruzeiro de Tite pressionou para chegar ao empate, mas sem sucesso.

