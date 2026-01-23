Ingressos de Atlético-MG x Palmeiras estão à venda: veja preços e onde comprar
Equipes se enfrentam no próximo domingo (25) às 18h na Arena MRV
- Matéria
- Mais Notícias
O Atlético iniciou nesta sexta-feira (23) a venda de ingressos para a partida contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam na Arena MRV na próxima quarta-feira (28), às 19h em jogo da primeira rodada do Brasileirão. Clique aqui para comprar os bilhetes.
Aposta nos ‘gringos’: Atlético-MG terá oito estrangeiros para iniciar o Brasileirão
Atlético Mineiro
Sampaoli diz mais ‘preocupado em recuperar’ zagueiros do Atlético-MG ao invés de contratar jogadores
Atlético Mineiro
Éverson celebra marca expressiva pelo Atlético-MG e projeta clássico contra o Cruzeiro
Atlético Mineiro
Os valores dos ingressos partem de R$ 25,50. A promoção no Inter Norte segue válida, com preços especiais para sócios: Todos os planos a R$ 29,90. Respeitando a janela de compra de cada plano.
Aposte no Atlético contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Abertura das vendas dos ingressos
23/1 – 10h: Forte e Vingador / Preto (planos feitos até 3 de março de 2025)
23/1 – 14h: Internacional / Preto (planos feitos a partir de 4 de março de 2025)
23/1 – 17h: Prata
23/1 – 19h: Branco / Clubes
23/1 – 20h: GNV da Massa
24/1 – 9h: 4 Adicionais para todas as modalidades do GNV (exceto GNV da Massa)
24/1 – 9h: Público Geral
24/1 – 9h: Setor Inter Norte para todos os planos
24/1 – 12h: Visitante
Preços dos Ingressos Atlético x Cruzeiro
Inter Sul (Portões 11 e 15)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 25,50
GNV Preto: R$ 29,75
GNV Prata: R$ 34
GNV Branco: R$ 38,25
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 42,50
Inteira / GNV da Massa: R$ 85,00
Inter Norte (Portão 6)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 29,90
GNV Preto: R$ 29,90
GNV Prata: R$ 29,90
GNV Branco: R$ 29,90
GNV da Massa: R$ 29,90
GNV Clubes: R$ 29,90
Meia-entrada: R$ 50
Inteira: R$ 100
Inter Leste (Portões 5 e 12)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 33
GNV Preto: R$ 38,50
GNV Prata: R$ 44
GNV Branco: R$ 49,50
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 55
Inteira / GNV da Massa: R$ 110
Clique aqui para comprar os ingressos de Atlético x Palmeiras
Inter Oeste (Portão 14)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 36
GNV Preto: R$ 42
GNV Prata: R$ 48
GNV Branco: R$ 54
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 60
Inteira / GNV da Massa: R$ 120
Brahma Sul (Portão 13)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 45
GNV Preto: R$ 52,50
GNV Prata: R$ 60
GNV Branco: R$ 67,50
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 75
Inteira / GNV da Massa: R$ 150,00
Brahma Leste (Portões 7, 8 e 10)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 81
GNV Preto: R$ 94,50
GNV Prata: R$ 108
GNV Branco: R$ 121,50
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 135
Inteira / GNV da Massa: R$ 270
Brahma Leste Premium (Portão 8)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 102
GNV Preto: R$ 119
GNV Prata: R$ 136
GNV Branco: R$ 153
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 170
Inteira / GNV da Massa: R$ 340
Brahma Oeste (Portões 2, 3 e 16)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 120
GNV Preto: R$ 140
GNV Prata: R$ 160
GNV Branco: R$ 180
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 200
Inteira / GNV da Massa: R$ 400
Lounge Oeste (Portão 1): R$ 300,00
Lounge Leste (Portão 1): R$ 350,00
Camarote Adicional (Portão 1): R$ 300,00
TORCIDA VISITANTE
Endereço para compra: ingressos.galonaveia.com.br
Início: 24/1 (a partir de 12h) – acesso exclusivo por reconhecimento facial
Acesso: Portões 19 e 20
Setor: Visitante
Preço: Inteira: R$ 100 / Meia: R$ 50
Clique aqui para comprar os ingressos de Atlético x Palmeiras
Informações adicionais para torcidas visitantes na Arena MRV
Como chegar à Arena MRV?
Confira no link como chegar à Arena MRV e entenda a distribuição dos setores e portões de entrada: Clique aqui para entender tudo sobre a Arena MRV.
- Matéria
- Mais Notícias