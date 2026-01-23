De olho no Brasileirão: Jovens dos Atlético-MG são solução técnica ou carência de elenco?

O Campeonato Brasileiro tem início na próxima semana, e o Atlético já inicia pressionado por resultados que não vem acontecendo no estadual. Diante desse cenário, surge o questionamento sobre o futuro dos jovens que receberam oportunidades durante o Campeonato Mineiro. A dúvida é se esses atletas serão, de fato, aproveitados no elenco principal, se já estão preparados para integrar a equipe profissional ou se serão utilizados apenas de forma pontual, para suprir carências do elenco ou em situações de emergência.

Para os jogos iniciais do Mineiro, Sampaoli convocou nove atletas das categorias de base do clube. Foram eles: Luís Gustavo, lateral-direito de 19 anos; Kauã Pascini, lateral-esquerdo de 17; Samuel, zagueiro de 19; Vitão, zagueiro de 17; Igor Toledo, volante de 19; Cissé, volante de 18; Hendel (Índio), meio-campista de 17; Murillo, atacante de 19; e Cauã Soares, atacante de 17 anos.

Vitão em Atlético x Betim (Foto: Pedro Souza /Atlético)

Entre os nove atletas, apenas Igor Toledo e Samuel ainda não receberam minutos em campo. Kauã Pascini e Vitão foram os que tiveram maior minutagem, com destaque especial para o lateral-esquerdo. Kauã deixou boa impressão, mostrando qualidade no apoio ao ataque e boa presença ofensiva.

Diante desse desempenho, a tendência é que ele passe a integrar o elenco de Jorge Sampaoli na sequência da temporada. Isso porque o grupo conta com apenas dois jogadores de origem para a posição: o próprio Kauã e Renan Lodi, contratado para assumir a titularidade, o que abre espaço para o jovem atuar como reserva imediato.

No meio-campo, a concorrência com as opções do elenco principal é elevada, já que se trata do setor com maior número de atletas. Além dos jogadores remanescentes da última temporada, o Galo ainda reforçou a posição com as contratações de Maycon e Victor Hugo. Diante desse cenário, a tendência é que a presença dos jovens desse setor no time profissional seja esporádica, com oportunidades pontuais ao longo da temporada.

No ataque, o contexto é semelhante. A disputa por espaço é grande e o clube também trouxe dois reforços: Alan Minda, que atua pelos lados do campo, e Cassierra, centroavante de origem. Apesar disso, dois jovens que participaram da Copa São Paulo de Futebol Júnior chamaram atenção e podem entrar na briga por vagas no elenco principal. Gabriel Veneno e Mosquito tiveram bom desempenho, mesmo com a eliminação precoce, e surgem como alternativas.

Um fator que pode favorecer a utilização desses atletas é a baixa eficiência ofensiva da equipe, ponto frequentemente citado por Jorge Sampaoli. Diante desse cenário, os jovens podem acabar sendo acionados pelo treinador argentino ao longo da temporada.