Zagueiro retorna ao Atlético-MG após empréstimo na Europa; veja detalhes
Jogador ficou uma temporada no Sporting de Portugal
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O zagueiro Rômulo irá retornar ao Atlético após o fim do empréstimo ao Sporting, de Portugal. O clube português decidiu não exercer a opção de compra prevista em contrato para adquirir o jogador em definitivo.
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O valor fixado para a compra girava em torno de 4 milhões de euros, cerca de R$ 23 milhões na cotação atual. Diante da decisão do Sporting, o defensor de 22 anos volta ao clube mineiro com futuro indefinido.
A passagem de Rômulo pelo futebol europeu teve pouco destaque. O jogador disputou apenas duas partidas pela equipe principal do Sporting e passou a maior parte da temporada atuando pelo time B do clube português.
Agora, o zagueiro retorna ao Atlético, que ainda irá definir se contará com o atleta para a sequência da temporada ou se buscará uma nova negociação. Entretanto, a possível saída de Junior Alonso na janela de transferências do meio do ano pode abrir espaço no elenco para o cria da base atleticana.
A informação foi antecipada pelo O Tempo Sports e confirmada pelo Lance!.
Rômulo pelo Atlético
Rômulo é formado nas categorias de base do Atlético e ganhou destaque no elenco profissional entre a reta final de 2024 e o início de 2025. Neste período, o zagueiro disputou 16 partidas e marcou um gol com a camisa alvinegra.
Em agosto de 2025, o defensor foi emprestado ao Sporting, de Portugal, onde permaneceu por uma temporada. No entanto, o jogador teve poucas oportunidades no futebol europeu e agora retorna ao clube mineiro após o término do vínculo por empréstimo.
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