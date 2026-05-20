Zagueiro retorna ao Atlético-MG após empréstimo na Europa; veja detalhes

O zagueiro Rômulo irá retornar ao Atlético após o fim do empréstimo ao Sporting, de Portugal. O clube português decidiu não exercer a opção de compra prevista em contrato para adquirir o jogador em definitivo.

O zagueiro Rômulo irá retornar ao Atlético após o fim do empréstimo ao Sporting, de Portugal. O clube português decidiu não exercer a opção de compra prevista em contrato para adquirir o jogador em definitivo.

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O valor fixado para a compra girava em torno de 4 milhões de euros, cerca de R$ 23 milhões na cotação atual. Diante da decisão do Sporting, o defensor de 22 anos volta ao clube mineiro com futuro indefinido.

A passagem de Rômulo pelo futebol europeu teve pouco destaque. O jogador disputou apenas duas partidas pela equipe principal do Sporting e passou a maior parte da temporada atuando pelo time B do clube português.

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Agora, o zagueiro retorna ao Atlético, que ainda irá definir se contará com o atleta para a sequência da temporada ou se buscará uma nova negociação. Entretanto, a possível saída de Junior Alonso na janela de transferências do meio do ano pode abrir espaço no elenco para o cria da base atleticana.

A informação foi antecipada pelo O Tempo Sports e confirmada pelo Lance!.

Rômulo pelo Atlético

Rômulo é formado nas categorias de base do Atlético e ganhou destaque no elenco profissional entre a reta final de 2024 e o início de 2025. Neste período, o zagueiro disputou 16 partidas e marcou um gol com a camisa alvinegra.

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Em agosto de 2025, o defensor foi emprestado ao Sporting, de Portugal, onde permaneceu por uma temporada. No entanto, o jogador teve poucas oportunidades no futebol europeu e agora retorna ao clube mineiro após o término do vínculo por empréstimo.

Rômulo em treinamento pelo Sporting (Reprodução Instagram jogador)

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