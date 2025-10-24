Atlético-MG x Ceará: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Neste sábado (24) o Atlético recebe o Ceará às 16h na Arena MRV, em jogo válido pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro.. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir ao jogo.

Com os resultados recentes dos dois times, e a proximidade na tabela, o duelo entre Atlético e Ceará se tornou uma verdadeira "decisão" na luta contra o rebaixamento. O Galo está na 15° colocação com 33 pontos, dois da zona, enquanto o Vozão ocupa a 13° posição com 35 somados, quatro a frente do Vitória, primeiro time da bloco de rebaixamento.

Como chega o Atlético?

O Atlético chega após uma derrota no último jogo pelo Campeonato Brasileiro. O Galo perdeu por 1 x 0 para o Corinthians na Neo Química Arena em um jogo onde teve grande fragilidade defensiva, permitindo o timão chegar com facilidade e pouca criatividade ofensiva, sem grandes chances de perigo ao gol corintiano. Após isso, ainda teve um empate em 1 a 1 no meio de semana contra o Independiente del Valle, pelo jogo de ida da Sul-Americana.

O técnico Sampaoli não terá o volante Fausto Vera para a partida, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além dele segue com quatro jogadores no departamento médico, o zagueiro Lyanco, e os atacantes Caio Maio, Júnior Santos e Cuello.

Fausto Vera recebeu amarelo contra o Corinthians e está fora contra o Ceará (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Como chega o Ceará?

O Ceará também chega de uma derrota, para o Botafogo por 2 a 0 na noite do último domingo (19), na Arena Castelão. O time teve muitas finalizações mas poucas com direção ao gol; precisão na hora de finalizar vem sendo um problema para a equipe de Léo Condé, que possui atualmente o sexto pior ataque deste Brasileirão.

O técnico não poderá contar com o meio-campista Lourenço e o atacante Pedro Henrique, ambos suspensos pelo terceiro amarelo. Ainda tem lesionados o zagueiro Marcos Victor e o meio-campista Dieguinho.

Pedro Henrique suspenso, está fora(Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético x Ceará

Atlético-MG x Ceará

30° rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sábado (25) às 16h (de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: Premiere

🟨 Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)

📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

⚽ Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson; Saravia, Vitor Hugo e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Alan Franco (Alexsander), Guilherme Arana (Caio) e Bernard; Hulk (Rony) e Dudu.

Ceará (Técnico: Léo Condé)

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Vinicius Zanocelo e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho (Paulo Baya)