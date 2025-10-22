Em semana livre, Ceará segue treinando com foco no Atlético-MG

Em meio a uma semana livre para treinos, o Ceará segue em preparação para o seu próximo compromisso na Série A. O adversário no sábado (25) será o Atlético-MG, fora de casa, pela 30ª rodada da competição.

O Alvinegro vem de derrota por 2 a 0 para o Botafogo, em casa, no domingo (19). Ainda que o time de Léo Condé esteja em 13º lugar na tabela, com 35 pontos, a importância do foco na luta contra o rebaixamento segue como um tópico recorrente em Porangabuçu.

Um dos detalhes que trazem preocupação é a queda de rendimento em seus domínios - o Ceará é apenas o 16º melhor mandante neste Brasileirão. Em adendo, o Vitória derrotou o Santos na última rodada e alcançou 31 pontos, o que elevou os riscos e bagunçou a briga na parte de baixo.

Treino do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Assim, Atlético-MG e Ceará se enfrentarão com um certo contorno de luta contra o Z4. O Galo tem 33 pontos e aparece em 15º lugar na tabela, registrando apenas duas vitórias nas últimas dez rodadas.

As atividades do elenco do Vovô seguirão acontecendo na quinta e na sexta-feira, com o treino de apronto. Na sequência, a equipe viajará para Belo Horizonte (MG). O Alvinegro tenta quebrar um tabu de 15 anos sem vencer o rival como visitante.

Próximo jogo do Ceará

Após a derrota por 2 a 0 para o Botafogo, o Ceará voltará a campo no sábado (25), fora de casa, contra o Atlético-MG. A partida pela Série A terá início às 16h (de Brasília).