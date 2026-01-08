Como o Atlético-MG vai iniciar o Campeonato Mineiro? Entenda o planejamento de Sampaoli

No próximo domingo (11), o Atlético dá início à sua trajetória na temporada 2026. Às 18h, a equipe enfrenta o Betim, na Arena MRV, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. Para as primeiras partidas no estadual, o técnico Jorge Sampaoli adotou um planejamento diferente, e o Lance! explica todos os detalhes. Confira.

A principal ideia do treinador foi dividir o elenco em grupos e integrar jovens das categorias de base aos trabalhos do time profissional. O objetivo é separar a preparação entre o início do Campeonato Mineiro e o começo do Campeonato Brasileiro, que, de acordo com o novo calendário da CBF, teve seu início antecipado para o fim de janeiro.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Treino na cidade do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Planejamento do Atlético

O elenco se reapresentou na Cidade do Galo no dia 2 de janeiro, dando início aos trabalhos de pré-temporada. A preparação tem sido intensa, com os jogadores realizando atividades em dois períodos: pela manhã e à tarde.

Nas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, o Atlético deve entrar em campo com uma equipe alternativa, sem a presença de seus principais jogadores. A proposta de Jorge Sampaoli é utilizar um time formado majoritariamente por jovens das categorias de base, além de atletas que têm sido menos aproveitados no elenco principal.

Paralelamente, os principais seguem em preparação específica visando o início do Campeonato Brasileiro, que começa no fim de janeiro. O Galo estreia na competição em casa, contra o Palmeiras, em partida que ainda terá data e horário definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Confira a lista dos jogadores que participam dos treinamentos na Cidade do Galo:

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Robert

Zagueiros: Ivan Román, Junior Alonso, Ruan Tressoldi, Samuel Lima e Vitão

Laterais: Kauã Pascini, Luis Gustavo, Natanael e Renan Lodi

Meias: Alan Franco, Alexsander, Bernard, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Hendel Índio, Igor Gomes, Igor Toledo, Mamady Cissé, Iseppe, Patrick e Reinier

Atacantes: Cadu, Caio Maia, Cauã Soares, Dudu, Biel, Hulk, Murillo Cardoso, Rony e Tomás Cuello

Lesionados: Júnior Santos e Lyanco