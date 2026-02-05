Pelo quarto ano consecutivo Atlético-MG inicia Brasileirão sem vitória nas duas primeiras rodadas
Galo ampliou o retrospecto negativo nas rodadas iniciais do torneio nacional
Na noite desta quarta-feira (4), o Atlético foi derrotado pelo Bragantino por 1 a 0 no Estádio Cícero de Souza Marques, em partida válida pela segunda rodada do Brasileirão. Com o resultado, o time mineiro ampliou um retrospecto negativo nas rodadas iniciais da competição nacional.
Pelo quarto ano consecutivo, o Atlético não consegue vencer nenhum dos dois primeiros jogos do Brasileirão. Na edição de 2026, além da derrota para o Massa Bruta, o Galo havia empatado por 2 a 2 com o Palmeiras na estreia, na Arena MRV.
O revés diante do Bragantino também encerrou a invencibilidade atleticana na temporada. Até então, a equipe ainda não havia perdido em 2026. Em oito partidas disputadas no ano, o Atlético soma duas vitórias, cinco empates e uma derrota.
A última vez que o Galo venceu um dos dois jogos iniciais do Campeonato Brasileiro foi em 2022, quando bateu o Internacional por 2 a 0 no Mineirão, com dois gols de Hulk. Desde então, o clube acumula uma sequência negativa nas primeiras rodadas da competição, reforçando um tabu que volta a se repetir nesta temporada. Relembre os jogos:
2025
Grêmio 2 x 1 Atlético
Atlético 0 x 0 São Paulo
2024
Corinthians 0 x 0 Atlético
Atlético 1 x 1 Criciúma
2023
Atlético 1 x 2 Vasco da Gama
Santos 0 x 0 Atlético
Próximos jogos do Atlético no Brasileirão
Atlético x Remo - 3° Rodada
Quarta-feira 11/2 às 20h na Arena MRV
Grêmio x Atlético - 4° rodada
Quarta-feira 25/2 às 21h30 na Arena do Grêmio
Atlético x Internacional - 5° rodada
Quarta-feira 11/3 às 19h na Arena MRV
