menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsAtlético Mineiro

Pelo quarto ano consecutivo Atlético-MG inicia Brasileirão sem vitória nas duas primeiras rodadas

Galo ampliou o retrospecto negativo nas rodadas iniciais do torneio nacional

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 05/02/2026
11:48
Preciado lamenta gol sofrido contra o Bragantino (Foto: Eduardo Carmin / GazetaPress)
imagem cameraPreciado lamenta gol sofrido contra o Bragantino (Foto: Eduardo Carmin / GazetaPress)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Na noite desta quarta-feira (4), o Atlético foi derrotado pelo Bragantino por 1 a 0 no Estádio Cícero de Souza Marques, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time mineiro ampliou um retrospecto negativo nas rodadas iniciais da competição nacional.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Na noite desta quarta-feira (4), o Atlético foi derrotado pelo Bragantino por 1 a 0 no Estádio Cícero de Souza Marques, em partida válida pela segunda rodada do Brasileirão. Com o resultado, o time mineiro ampliou um retrospecto negativo nas rodadas iniciais da competição nacional.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Pelo quarto ano consecutivo, o Atlético não consegue vencer nenhum dos dois primeiros jogos do Brasileirão. Na edição de 2026, além da derrota para o Massa Bruta, o Galo havia empatado por 2 a 2 com o Palmeiras na estreia, na Arena MRV.

O revés diante do Bragantino também encerrou a invencibilidade atleticana na temporada. Até então, a equipe ainda não havia perdido em 2026. Em oito partidas disputadas no ano, o Atlético soma duas vitórias, cinco empates e uma derrota.

continua após a publicidade

A última vez que o Galo venceu um dos dois jogos iniciais do Campeonato Brasileiro foi em 2022, quando bateu o Internacional por 2 a 0 no Mineirão, com dois gols de Hulk. Desde então, o clube acumula uma sequência negativa nas primeiras rodadas da competição, reforçando um tabu que volta a se repetir nesta temporada. Relembre os jogos:

2025
Grêmio 2 x 1 Atlético
Atlético 0 x 0 São Paulo

2024
Corinthians 0 x 0 Atlético
Atlético 1 x 1 Criciúma

2023
Atlético 1 x 2 Vasco da Gama
Santos 0 x 0 Atlético

Próximos jogos do Atlético no Brasileirão

Atlético x Remo - 3° Rodada
Quarta-feira 11/2 às 20h na Arena MRV

Grêmio x Atlético - 4° rodada
Quarta-feira 25/2 às 21h30 na Arena do Grêmio

Atlético x Internacional - 5° rodada
Quarta-feira 11/3 às 19h na Arena MRV

Bragantino x Atlético pelo Brasileirão (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Bragantino x Atlético pelo Brasileirão (Foto: Pedro Souza / Atlético)

+Aposte no Atlético pelo Campeonato Brasileiro
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias