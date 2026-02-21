Hulk busca ampliar recorde histórico pelo Atlético-MG no Campeonato Mineiro
Atacante mira artilharia do estadual pelo quinto ano consecutivo
Desde que chegou ao Atlético, Hulk acumula números expressivos e uma série de recordes em quase todas as competições que disputa, e no Campeonato Mineiro não é diferente. Em 2026, o atacante volta a mirar uma marca histórica no Estadual.
Artilheiro da competição nas últimas quatro edições, o camisa 7 tenta alcançar pela quinta vez consecutiva o topo da lista de goleadores, feito que já era histórico e pode ser ampliado. Até aqui, Hulk já marcou quatro gols e aparece na vice-liderança da artilharia, atrás apenas de Kaio Jorge, do Cruzeiro, que soma cinco.
O retrospecto recente reforça o peso da marca. Desde 2021, ano em que chegou ao clube, Hulk só não terminou como artilheiro do Campeonato Mineiro em sua primeira temporada. De 2022 em diante, liderou a artilharia em todas as edições, e, coincidência ou não, o Atlético foi campeão em todas elas.
O próximo desafio será decisivo para a sequência. No domingo, às 18h, o Atlético enfrenta o América Mineiro, na Arena MRV, pelo jogo de ida da semifinal do Estadual. Principal referência ofensiva da equipe, Hulk aposta justamente na sua maior especialidade, os gols, para manter a escrita e aproximar o Galo de mais uma final.
Números de Hulk no Mineiro
- 2021: 2 gols e 2 assistências em 11 jogos - Galo campeão
- 2022: 10 gols e 1 assistência em 8 jogos - Artilheiro e Galo campeão
- 2023: 11 gols e 1 assistência em 11 jogos - Artilheiro e Galo campeão
- 2024: 7 gols e 2 assistências em 10 jogos - Artilheiro e Galo campeão
- 2025: 7 gols e 0 assistência em 8 jogos - Artilheiro e Galo campeão
- 2026: 4 gols e 0 assistências em 5 jogos - Em andamento
- Total: 41 gols e 6 assistências em 53 jogos
