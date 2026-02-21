Atlético defende invencibilidade de mais de três décadas contra o América em semifinais do Mineiro

Atlético e América voltam a se enfrentar em uma semifinal do Campeonato Mineiro. No último encontro nessa fase, em 2024, o Galo levou a melhor, resultado que tem se repetido ao longo dos anos quando as equipes duelam nessa fase do Estadual.

O Alvinegro defende uma invencibilidade histórica contra o Coelho em semifinais do estadual, há mais de 30 anos não sabe o que é ser eliminado. A última vez que isso aconteceu foi em 1992. Na ocasião, o América venceu o primeiro jogo por 1 a 0, mas foi derrotado por 3 a 1 na segunda partida. Naquele ano, o regulamento previa que o time com melhor campanha na primeira fase precisava vencer apenas um dos confrontos para se classificar, garantindo a vaga ao Atlético.

Desde então, as equipes se enfrentaram em seis oportunidades nas semifinais do Estadual, 1998, 2011, 2014, 2018, 2020 e 2024, e o Galo avançou em todas. No total desses confrontos, o Atlético venceu 10 partidas, e perdeu apenas uma, além de um empate, consolidando seu domínio sobre o Coelho nessa fase da competição.

Atlético e América disputam uma vaga na final

Atlético e América chegam à semifinal após encerrarem a primeira fase na liderança de seus respectivos grupos, A e B. O Galo somou 14 pontos, enquanto o Coelho terminou com 15.

Por ter feito a melhor campanha, o América terá a vantagem de decidir o confronto diante de sua torcida. A ida acontece nesse domingo (22) às 18h na Arena MRV, já o duelo da volta, está marcado para o dia 1º de março, às 18h, na Arena Independência. Caso o placar agregado termine empatado, a vaga na final será definida nas cobranças de pênaltis.

A outra semifinal será disputada entre Cruzeiro e Pouso Alegre. Os vencedores dos confrontos avançam para a decisão do campeonato, que será realizada em jogo único, com mando da Federação Mineira de Futebol.