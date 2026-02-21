Vai manter o time? Veja as opções de Lucas Gonçalves para escalar o Atlético contra o América

Neste domingo (18), o Atlético enfrenta o América Mineiro, às 18h, na Arena MRV, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro. A equipe será comandada pelo técnico interino Lucas Gonçalves, que assumiu o time após a saída de Jorge Sampaoli.

Na estreia à beira do campo, Lucas viu o Atlético golear o Itabirito por 7 a 2 e garantir a classificação para a semifinal. Na ocasião, promoveu mudanças na equipe titular, sendo a principal delas a entrada de Gustavo Scarpa, que não vinha sendo prioridade com Sampaoli, apesar dos constantes pedidos da torcida por mais oportunidades. O time teve atuação consistente e elogiada, e a tendência é que o interino mantenha a base da formação que atuou na última partida.

Também há expectativa para que alguns dos reforços menos utilizados ganhem mais minutos. Com Sampaoli, Alan Minda e Cassierra quase não foram jogaram sob a justificativa de que ainda não estavam em plenas condições físicas. Contra o Itabirito, ambos entraram no segundo tempo, e Lucas Gonçalves afirmou após a partida que os dois estão aptos para atuar e contribuir com a equipe.

No departamento médico, o Atlético tem dois desfalques. Lyanco segue em recuperação de uma lesão no tendão de Aquiles sofrida no fim do ano passado. Já Alexsander passou por tratamento com células-tronco para tratar uma lesão no joelho, sofrida na partida contra o Pouso Alegre, na primeira fase do Mineiro, e também continua em recuperação.

Lucas Gonçalves e sua comissão na partida contra o Itabirito (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Opções do Atlético contra o América

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Pedro Cobra

Zagueiros: Ivan Román, Junior Alonso, Ruan Tressoldi, Samuel, Vitão

Laterais: Kauã Pascini, Luis Gustavo, Natanael, Renan Lodi, Ángelo Preciado

Meias: Alan Franco, Bernard, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Igor Toledo, Cissé, Victor Hugo, Patrick, Reinier, Maycon, Índio

Atacantes: Cadu, Cauã Soares, Dudu, Biel, Hulk, Murillo, Cuello, Alan Minda e Cassierra

Lesiondos: Lyanco e Alexsander