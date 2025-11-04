Atlético de Madrid x Union SG: onde assistir e escalações do jogo da Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League
Atlético de Madrid e Union Saint-Gilloise terão os caminhos cruzados nesta terça-feira (4), às 17h (de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano, Madri, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo na HBO Max (streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Ficha do jogo
Atlético de Madrid 🔴⚪
Necessitando da vitória, já que ocupa apenas a 19ª posição na fase de liga da Champions, o Atlético de Madrid terá praticamente força máxima diante do Union Saint-Gilloise. Dessa forma, Diego Simeone tem uma 'dor de cabeça' das boas para montar sua equipe titular, principalmente porque Antoine Griezmann, que alterna entre o campo e o banco, fez grande atuação no fim de semana. Sobre o companheiro de Julian Álvarez no comando de ataque, Cholo elogiou o ídolo francês mas não confirmou sua titularidade:
"Griezmann entrou em campo outro dia (contra o Sevilla) como sempre e jogou muito bem. O time terminou o jogo forte. Além de seu status de lenda, seu lugar é no presente, e ele tem que nos ajudar dentro e fora de campo, assim como Koke, Oblak e Josema (Giménez)", afirmou o treinador colchonero.
Union Saint-Gilloise 🔵🟡
Apesar da discrepância de objetivos, o Union Saint-Gilloise se tornou um adversário direto do Atlético de Madrid e tentará complicar a vida dos Colchoneros, mesmo fora de casa. Para o duelo em Madri, o técnico David Hubert terá algumas mexidas forçadas na equipe titular. Uma delas pode ser a entrada de Kevin Rodríguez, já que Promise David, artilheiro da equipe, é dúvida para o confronto decisivo.
Tudo sobre o jogo entre Atlético de Madrid x Union SG pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Atlético de Madrid 🆚 Union SG
Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 4 de novembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Riyadh Air Metropolitano, Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: HBO Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: Espen Eskås (NOR)
🚩 Assistentes: Jan Erik Engan (NOR), Isaak Elias Bashevkin (NOR) e Sigurd Kringstad (NOR) - quarto árbitro
📺 VAR: Pol van Boekel (HOL) e Stuart Attwell (ING) - assistente
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Atleti (Técnico: Diego Simeone)
Oblak, Llorente, Giménez, Le Normand e Hancko; Simeone, Koke, Baena e Almada (Sorloth), Griezmann e Julian Álvarez.
❌ Desfalques: Nico Gonzáles.
Union Saint-Gilloise (Técnico: David Hubert)
Scherpen; Mac Allister, Burgess e Leysen; Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Van De Perre e Niang; Promise David (Kevin Rodriguez) e El Hadj.
❌ Desfalques: Fuseini.
