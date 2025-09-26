Lenda do United diz que esposa o salvou do alcoolismo: ‘Estaria morto’

Ídolo histórico do Manchester United, o ex-atacante Wayne Rooney voltou a falar sobre o período em que enfrentou problemas com o alcoolismo. Em entrevista ao podcast de Rio Ferdinand, companheiro nos tempos de jogador, o inglês comentou sobre como sua esposa o ajudou com o vício em bebidas alcoólicas.

— A Coleen é fantástica. Já quando eu tinha 17 anos, ela me entendia, conhecia a minha mente e sabia que eu era um pouco excêntrico. Eu adorava futebol. Era obcecado por futebol, mas também adorava sair à noite. Ela entendeu isso muito cedo e controlou isso. E às vezes pensava "O que é que estou fazendo?" Sinceramente, acredito que, se não fosse ela, eu estaria morto — disse Wayne Rooney.

Rooney confessa que tinha hábitos noturnos e admite ter lançado mão de artifícios para enganar Sir Alex Ferguson, um de seus treinadores em Old Trafford. O ex-jogador afirmou que chegou a treinar depois de beber por dois dias seguidos, além de usar colírio e chicletes para disfarçar as noites em claro.

— Eu gostava de sair à noite e de aproveitar o tempo com os meus amigos. Chegou a um ponto em que fui longe demais, claro que sim. Foi um momento da minha vida em que estava passando por grandes dificuldades com o álcool. Achava que não podia recorrer a ninguém — seguiu.

— Na verdade, não queria sobrecarregar ninguém. Lembro de ir para o treino e colocar colírio nos olhos, mascar chiclete. Bebi durante dois dias seguidos. Ia treinar e, no fim de semana, marcava dois gols e depois voltava e bebia novamente durante dois dias seguidos.

Ex-United, Wayne Rooney diz que esposa o salvou do alcoolismo (Foto: Reprodução/Instagram)

Por onde anda Rooney, ídolo do Manchester United, desde que se aposentou?

No Manchester United, Rooney formou uma das gerações mais vencedoras do clube sob o comando de Sir Alex Ferguson. O auge veio na temporada 2007/08, quando foi campeão da Premier League e da Champions League, ao lado de Cristiano Ronaldo e Carlos Tévez.

Desde que se aposentou como jogador profissional em 2021, após passagem pelo Derby County, Rooney mergulhou de cabeça na carreira de treinador. Ele iniciou como técnico interino do próprio Derby e, em seguida, assumiu a equipe de forma permanente.

Atualmente, Rooney está sem clube, mas segue acompanhando o futebol de perto. Mantém uma presença frequente na mídia esportiva britânica e já demonstrou o desejo de seguir na carreira de treinador, buscando um novo projeto.

