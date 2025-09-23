Atlético de Madrid x Rayo: onde assistir e prováveis escalações do jogo de La Liga
Confira todas as informações do duelo válido por La Liga
Atlético de Madrid e Rayo Vallecano se enfrentam nesta quarta-feira (24), em jogo válido pelo Campeonato Espanhol. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Atlético de Madrid, comandado por Diego Simeone, vive um início de temporada muito abaixo do esperado, ocupando apenas a 12ª posição na tabela com seis pontos em cinco jogos. A equipe chega para o confronto em um momento de frustração, vindo de uma derrota na Champions League para o Liverpool e de um empate com o Mallorca, onde sofreu o gol de igualdade nos minutos finais. Com apenas uma vitória até agora no campeonato, o time precisa urgentemente de um bom resultado para iniciar uma recuperação e não se distanciar ainda mais da parte de cima da tabela.
O Rayo Vallecano, de Íñigo Pérez, também não teve um bom início de campeonato, somando apenas cinco pontos e ocupando a 14ª posição. Após uma vitória na estreia, a equipe não conseguiu mais vencer, acumulando duas derrotas e dois empates nos últimos quatro jogos.
Tudo sobre o jogo entre Atlético de Madrid e Rayo Vallecano por La Liga (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Atlético de Madrid x Rayo Vallecano
La Liga
📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de setembro, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney+ e Xsports
🟨 Arbitragem: -
📺 VAR: -
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone):
Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Simeone, Koke, Barrios, Gallagher; Raspadori, Alvarez
Rayo Vallecano (Técnico: Íñigo Pérez):
Batalla; Ratiu, Ciss, Lejeune, Espino; Valentin, Diaz; De Frutos, Palazon, Garcia; Camello
