imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Newcastle x Bradford City: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Copa da Liga

Confira todas as informações do duelo válido pela Copa da Liga Inglesa

Avatar
Lance!
Newcastle (ING)
Dia 23/09/2025
11:50
Atualizado há 1 minutos
(Foto: Arte/Lance!)
(Foto: Arte/Lance!)
Newcastle e Bradford City se enfrentam nesta quarta-feira (24), em jogo válido pela Copa da Liga Inglesa. A bola rola às 15h45 (de Brasília) no St. James' Park, em Newcastle (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

Newcastle-escudo-onde-assistir
NEW
BRA
Terceira fase
Copa da Liga Inglesa
Data e Hora
Quarta-feira, 24 de setembro, às horas 15h45 (de Brasília)
Local
St. James' Park, em Newcastle (ING)
Árbitro
-
Assistentes
-
Var
-
Onde assistir

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Newcastle, treinado por Eddie Howe, chega para o confronto em um início de temporada preocupante, com apenas uma vitória em seis jogos e ocupando a 13ª posição na Premier League. A equipe tem sofrido com a falta de gols, evidenciada por três empates em 0 a 0, sentindo a ausência do atacante Alexander Isak. No entanto, a partida tem um peso especial, pois o Newcastle é o atual campeão da Copa da Liga, tendo quebrado um jejum de 70 anos sem títulos na temporada passada. O jogo é visto como uma oportunidade crucial para a equipe da primeira divisão buscar uma vitória e reencontrar a boa forma.

O Bradford City, da terceira divisão, chega a St James' Park em uma fase espetacular e como líder de seu campeonato. A equipe do técnico Graham Alexander perdeu apenas um dos 12 jogos que disputou na temporada e vem de uma vitória imponente sobre o Cardiff City. O time já construiu uma reputação de "matador de gigantes" nesta Copa da Liga, eliminando duas equipes da segunda divisão (Blackburn e Stoke) fora de casa nas fases anteriores.

Tudo sobre o jogo entre Newcastle e Bradford City pela Copa da Liga Inglesa (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Newcastle x Bradford City
Copa da Liga Inglesa
📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: St. James' Park, em Newcastle (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🟨 Arbitragem: -
📺 VAR: -

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Newcastle (Técnico: Eddie Howe):
Ramsdale; Krafth, Lascelles, Thiaw, Trippier, Willock, Guimaraes, Joelinton; Barnes, Elanga, Osula

Bradford City (Técnico: Graham Alexander):
Walker; Pennington, Baldwin, Touray; Neufville, Metcalfe, Power, Wright; Sarcevic, Pointon; Swan

➡️Newcastle perde reforço de 60 milhões de euros por até cinco semanas

O Newcastle, do brasileiro Bruno Guimarães, entra em campo para enfrentar o Bradford City na Copa da Liga Inglesa (Foto: Andy Buchanan/AFP)
O Newcastle, do brasileiro Bruno Guimarães, entra em campo para enfrentar o Bradford City na Copa da Liga Inglesa (Foto: Andy Buchanan/AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

