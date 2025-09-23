Newcastle x Bradford City: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Copa da Liga
Confira todas as informações do duelo válido pela Copa da Liga Inglesa
Newcastle e Bradford City se enfrentam nesta quarta-feira (24), em jogo válido pela Copa da Liga Inglesa. A bola rola às 15h45 (de Brasília) no St. James' Park, em Newcastle (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Newcastle, treinado por Eddie Howe, chega para o confronto em um início de temporada preocupante, com apenas uma vitória em seis jogos e ocupando a 13ª posição na Premier League. A equipe tem sofrido com a falta de gols, evidenciada por três empates em 0 a 0, sentindo a ausência do atacante Alexander Isak. No entanto, a partida tem um peso especial, pois o Newcastle é o atual campeão da Copa da Liga, tendo quebrado um jejum de 70 anos sem títulos na temporada passada. O jogo é visto como uma oportunidade crucial para a equipe da primeira divisão buscar uma vitória e reencontrar a boa forma.
O Bradford City, da terceira divisão, chega a St James' Park em uma fase espetacular e como líder de seu campeonato. A equipe do técnico Graham Alexander perdeu apenas um dos 12 jogos que disputou na temporada e vem de uma vitória imponente sobre o Cardiff City. O time já construiu uma reputação de "matador de gigantes" nesta Copa da Liga, eliminando duas equipes da segunda divisão (Blackburn e Stoke) fora de casa nas fases anteriores.
Tudo sobre o jogo entre Newcastle e Bradford City pela Copa da Liga Inglesa (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Newcastle x Bradford City
Copa da Liga Inglesa
📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: St. James' Park, em Newcastle (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🟨 Arbitragem: -
📺 VAR: -
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Newcastle (Técnico: Eddie Howe):
Ramsdale; Krafth, Lascelles, Thiaw, Trippier, Willock, Guimaraes, Joelinton; Barnes, Elanga, Osula
Bradford City (Técnico: Graham Alexander):
Walker; Pennington, Baldwin, Touray; Neufville, Metcalfe, Power, Wright; Sarcevic, Pointon; Swan
➡️Newcastle perde reforço de 60 milhões de euros por até cinco semanas
