Neymar protesta contra ranking da Bola de Ouro: ‘Sacanagem’
Ousmane Dembélé venceu o prêmio, enquanto Raphinha amargou a quinta colocação
A posição do brasileiro Raphinha no ranking da Bola de Ouro pareceu injusta aos olhos de Neymar. A premiação entregue pela Revista France Football, que aconteceu na tarde desta segunda-feira (22), elegeu o jogador do Barcelona o 5º melhor do mundo, atrás de Salah, Vitinha, Lamine Yamal e Dembélé.
O camisa 10 do Santos interagiu com uma publicação no Instagram, onde alegou que "Raphinha (ficar) em 5º é sacanagem demais".
Os destaques da Bola de Ouro
Ousmane Dembélé conquistou, pela primeira vez na carreira, o prêmio da Bola de Ouro. Em temporada mágica pelo PSG, com 37 gols e 14 assistências, em 60 jogos, o atacante francês foi protagonista da tríplice coroa dos parisienses, coroada pela conquista da Champions League, sobre a Inter de Milão, por 5 a 0.
Números de Ousmane Dembélé
⚔️ 60 jogos
⚽ 37 gols
🎯 14 assistências
🅿️ 51 G+A
🏆 Champions League, Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França
A maior surpresa da premiação foi a posição de Raphinha, que amargou a quinta colocação, após ser um dos favoritos a vencer a Bola de Ouro. Mesmo com números superiores a Lamine Yamal, companheiro de Barcelona, o brasileiro ficou de fora do top-3 da Bola de Ouro.
⭐TOP 10
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Vitinha (PSG)
- Mohamed Salah (Liverpool)
- Raphinha (Barcelona)
- Achraf Hakimi (PSG)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Gianluigi Donnarumma (PSG)
- Nuno Mendes (PSG)
