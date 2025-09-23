Neymar protesta contra ranking da Bola de Ouro: ‘Sacanagem’

A posição do brasileiro Raphinha no ranking da Bola de Ouro pareceu injusta aos olhos de Neymar. A premiação entregue pela Revista France Football, que aconteceu na tarde desta segunda-feira (22), elegeu o jogador do Barcelona o 5º melhor do mundo, atrás de Salah, Vitinha, Lamine Yamal e Dembélé.

continua após a publicidade

O camisa 10 do Santos interagiu com uma publicação no Instagram, onde alegou que "Raphinha (ficar) em 5º é sacanagem demais".

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Neymar protesta sobre posição de Raphinha na Bola de Ouro (Foto: Reprodução)

Os destaques da Bola de Ouro

✍️ Texto de João Pedro Rodrigues

Ousmane Dembélé conquistou, pela primeira vez na carreira, o prêmio da Bola de Ouro. Em temporada mágica pelo PSG, com 37 gols e 14 assistências, em 60 jogos, o atacante francês foi protagonista da tríplice coroa dos parisienses, coroada pela conquista da Champions League, sobre a Inter de Milão, por 5 a 0.

continua após a publicidade

Números de Ousmane Dembélé

⚔️ 60 jogos

⚽ 37 gols

🎯 14 assistências

🅿️ 51 G+A

🏆 Champions League, Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França

A maior surpresa da premiação foi a posição de Raphinha, que amargou a quinta colocação, após ser um dos favoritos a vencer a Bola de Ouro. Mesmo com números superiores a Lamine Yamal, companheiro de Barcelona, o brasileiro ficou de fora do top-3 da Bola de Ouro.

⭐TOP 10

Ousmane Dembélé (PSG) Lamine Yamal (Barcelona) Vitinha (PSG) Mohamed Salah (Liverpool) Raphinha (Barcelona) Achraf Hakimi (PSG) Kylian Mbappé (Real Madrid) Cole Palmer (Chelsea) Gianluigi Donnarumma (PSG) Nuno Mendes (PSG)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.