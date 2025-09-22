Fluminense x Lanús: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pela Sul-Americana
Equipes se enfrentam nesta terça-feira (23), no Maracanã
Fluminense e Lanús se enfrentam nesta terça-feira (23) por uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. Após ser superado por 1 a 0 na semana passada no jogo de ida das quartas de final, na Argentina, o tricolor carioca precisa vencer por dois gols de diferença para avançar. A partida, marcada para às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, terá transmissão do SBT e do Paramount+.
Ficha do jogo
Único clube brasileiro ainda vivo em três competições (Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana), o Fluminense aposta no bom retrospecto no Maracanã para reverter a desvantagem no agregado e despachar o Lanús. A equipe brasileira não perde em casa por uma competição internacional desde 2021. A invencibilidade no período é de 22 partidas.
A conta inclui 18 vitórias, sendo que nos últimos quatro jogos pela Sul-Americana o resultado teve placar igual ou superior a dois gols a favor do Flu.
Para o confronto desta terça-feira, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar com Paulo Henrique Ganso, lesionado. Nonato, com uma tendinite no pé direito, é dúvida. Pelo lado argentino, o Lanús deve repetir a escalação do jogo de ida.
✅Ficha do jogo - Fluminense x Lanús
Copa Sul-Americana – Quartas de final (volta)
📆 Data e horário: Terça-feira, 23 de setembro de 2025, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio.
🟨 Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)
🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
🖥️ VAR: Angel Arteaga (VEN)
Prováveis escalações
Fluminense (técnico: Renato Gaúcho)
Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli, Lucho Acosta (Nonato); Serna, Canobbio e Everaldo.
Lanús (técnico: Mauricio Pellegrino)
Losada; Pérez, Izquierdoz, Canale e Marich; Cardozo, Medina, Segovia, Marcelino Moreno e Salvio; Castillo.
