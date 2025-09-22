menu hamburguer
Fluminense x Lanús: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pela Sul-Americana

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (23), no Maracanã

Fluminense x Lanús jogam pela Sul-Americana
imagem cameraFluminense x Lanús jogam pela Sul-Americana (Arte: Lance!)
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/09/2025
21:30
Fluminense e Lanús se enfrentam nesta terça-feira (23) por uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. Após ser superado por 1 a 0 na semana passada no jogo de ida das quartas de final, na Argentina, o tricolor carioca precisa vencer por dois gols de diferença para avançar. A partida, marcada para às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, terá transmissão do SBT e do Paramount+.

Ficha do jogo

Fluminense-escudo-onde-assistir
FLU
Lanus-escudo-onde-assistir
LAN
Quartas de final
Sul Americana
Data e Hora
Terça-feira, 23 de setembro de 2025, às 21h30 (de Brasília)
Local
Maracanã, no Rio (RJ)
Árbitro
Jesus Valenzuela (VEN)
Assistentes
Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
Var
Angel Arteaga (VEN)
Onde assistir
Paramount+

Único clube brasileiro ainda vivo em três competições (Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana), o Fluminense aposta no bom retrospecto no Maracanã para reverter a desvantagem no agregado e despachar o Lanús. A equipe brasileira não perde em casa por uma competição internacional desde 2021. A invencibilidade no período é de 22 partidas.

A conta inclui 18 vitórias, sendo que nos últimos quatro jogos pela Sul-Americana o resultado teve placar igual ou superior a dois gols a favor do Flu.

Para o confronto desta terça-feira, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar com Paulo Henrique Ganso, lesionado. Nonato, com uma tendinite no pé direito, é dúvida. Pelo lado argentino, o Lanús deve repetir a escalação do jogo de ida.

Nonato em ação no jogo do Fluminense contra o Lanús pelas quartas de final da Sul-Americana
Fluminense precisa superar o Lanús para seguir na Copa Sul-Americana (Foto: Luis Robayo/AFP)

✅Ficha do jogo - Fluminense x Lanús

Copa Sul-Americana – Quartas de final (volta)

📆 Data e horário: Terça-feira, 23 de setembro de 2025, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio.
🟨 Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)
🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
🖥️ VAR: Angel Arteaga (VEN)

Prováveis escalações

Fluminense (técnico: Renato Gaúcho)
Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli, Lucho Acosta (Nonato); Serna, Canobbio e Everaldo.

Lanús (técnico: Mauricio Pellegrino)
Losada; Pérez, Izquierdoz, Canale e Marich; Cardozo, Medina, Segovia, Marcelino Moreno e Salvio; Castillo.

