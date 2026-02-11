Conteúdo Especial

Na reta final da temporada, muitos clubes dividem suas atenções entre diversas competições em um calendário apertado. Além dos campeonatos nacionais, as grandes equipes têm a Champions League, mas também as copas domésticas em seus radares.

Enquanto isso, Real Madrid, Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, por exemplo, foram eliminados precocemente e possuem o calendário mais livre em fevereiro, mas também para os meses seguintes. Mas até que ponto isso pode ser considerado uma vantagem sobre outros rivais em diferentes competições? O Lance! faz uma análise sobre a influência das copas nos momentos decisivos das temporadas.

Clubes têm sucesso apesar do calendário mais cheio

Na Espanha, o Barcelona conquistou a Supercopa da Espanha, lidera a La Liga e segue vivo nas semifinais da Copa do Rei. Ainda assim, o clube catalão é tratado como um dos favoritos da Champions League, embora vá disputar os playoffs da competição para avançar às oitavas de final.

Na temporada passada, os culés venceram as três competições domésticas e chegaram à semifinal da Champions League. No entanto, o Barcelona foi eliminado para a Inter de Milão em um confronto que foi decidido na prorrogação. É possível concluir que a permanência por um longo período nos torneios nacionais não foi um fator que atrapalhou o clube catalão.

Na Alemanha, o Bayern de Munique foi campeão da Supercopa da Alemanha, é líder da Bundesliga e segue vivo na Copa da Alemanha. O calendário recheado de jogos não impediu que os bávaros fizessem a segunda melhor campanha da fase de liga da Champions League e conquistasse uma vaga direta às oitavas de final do torneio.

O maior exemplo de que calendário cheio não é sinônimo de desastre é o PSG. Na temporada passada, a equipe comandada por Luis Enrique conquistou todos os títulos nacionais: Supercopa da França, Ligue 1 e Copa da França. E, ainda assim, o clube conquistou a Champions League mesmo tendo participado dos playoffs qualificatórias para às oitavas de final.

Jogadores do PSG comemoram título da Champions League (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Calendário sem copas não é sinônimo de sucesso

Na atual temporada, o Real Madrid talvez seja o principal exemplo de um grande clube que não tem sucesso apesar da eliminação precoce na Copa do Rei. Os merengues foram derrotados pelo Albacete nas oitavas de final, não jogaram pelo torneio doméstico no início de fevereiro, mas seguem com a vice-liderança da La Liga e foram derrotados na última rodada da Champions League, o que significou na ida da equipe para os playoffs ao invés de conseguir uma vaga automática nas oitavas de final.

No mês passado, o PSG também foi eliminado da Copa da França para o Paris FC e não entrou em campo pela competição no início de fevereiro. Na atual temporada, a equipe de Luis Enrique enfrenta mais dificuldades para vencer mais uma vez a Ligue 1, com apenas dois pontos à frente do Lens.

E um dos maiores maiores exemplos de que calendário tranquilo não é sinônimo de sucesso talvez seja o Bayern de Munique de 2024/2025. Na temporada passada, os bávaros não disputaram a Supercopa da Alemanha e foram eliminados nas oitavas de final da DFB Pokal. O clube foi derrotado nas quartas de final da Champions League para a Inter de Milão e ergueu somente o troféu da Bundesliga.

Jogadores do Paris FC comemoram gol sobre o PSG, na Copa da França (Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP)

De olho nos ingleses

Principais clubes da Inglaterra, Arsenal e Manchester City são duas equipes para se ficar de olho nos próximos meses. Ambos os clubes disputam o título da Premier League, estão na decisão da Copa da Liga Inglesa, que será disputada no dia 22 de março, seguem vivos na FA Cup e estão classificados diretamente às oitavas de final da Champions League.

São dois dos clubes com os calendários mais cheios por conta da existência de duas copas que são disputadas na Inglaterra. Mas tanto Arsenal quanto Manchester City têm um desempenho acima de rivais nacionais, como Chelsea e Liverpool, que também iniciaram a temporada em quatro competições.

Se a decisão da Copa da Liga Inglesa e os jogos da FA Cup irão influenciar no desempenho de Arsenal e Manchester City não há como saber. Mas o fato é que ambos os times são os melhores ingleses até aqui apesar do pouco tempo de descanso.

Técnicos de Manchester City e Arsenal, Pep Guardiola e Arteta se enfrentam na final da Copa da Liga Inglesa (Fotos: Oli Scarff e Ben Stansall/AFP)

Playoffs da Champions sofrem interferência das copas?

Dos 16 times que disputarão os playoffs da Champions League de olho em vagas às oitavas de final, 10 equipes fizeram e ainda vão fazer, como no caso do Newcastle, jogos por copas, em fevereiro. Os Magpies disputaram a Copa da Liga Inglesa no início do mês e entrará em campo pela FA Cup, neste fim de semana. Ou como no caso de Barcelona e Atlético de Madrid, que fizeram as quartas de final no início de fevereiro e se enfrentarão pela ida da semifinal na quinta-feira (12).

Por outro lado, Real Madrid, PSG, Dortmund, Benfica, Olympiacos e Club Brugge tiveram um calendário mais livre em fevereiro. Mas apenas dois são cabeças de chave e decidirão os jogos de volta em casa, que são os merengues e os franceses.

Com isso, o Lance! conclui que não há uma vantagem clara e evidente na Champions League ou até mesmo em competições nacionais com eliminações precoces das copas domésticas. É fato que o calendário se torna mais livre, mas existem diversos fatores que também influenciam o desempenho das equipes nas retas finais de temporada, como profundidade de elenco, lesões e até mesmo questões subjetivas, como o momento de jogadores e o encaixe das peças.

