Real Madrid aposta em astro do Dortmund, diz site alemão

O Real Madrid segue atento ao mercado para reforçar o seu sistema defensivo na próxima temporada e o alvo da vez é o zagueiro Nico Schlotterbeck, do Borussia Dortmund. De acordo com informações do jornal alemão Bild, o jogador de 26 anos atrai o interesse do clube espanhol, que monitora de perto o atual impasse em sua renovação contratual na Alemanha.

Prazos e exigências para a renovação

Schlotterbeck possui vínculo com o Borussia Dortmund até 2027. Segundo a publicação, o clube e o jogador estabeleceram a data Fifa de março — quando a seleção alemã enfrentará Suíça e Gana — como prazo limite para uma definição sobre o futuro.

Caso opte por renovar com a equipe aurinegra, o salário do defensor saltaria para cerca de 14 milhões de euros anuais. O novo acordo também incluiria uma cláusula de rescisão estipulada em 60 milhões de euros para o verão de 2027, valor que cairia para 50 milhões de euros caso o Dortmund não consiga se classificar para a Liga dos Campeões.

Nico Schlotterbeck comemora vitória do Borussia Dortmund (Foto: Ronny HARTMANN / AFP)

O cenário favorável ao Real Madrid

Se as negociações de renovação fracassarem, o jornal aponta o Real Madrid como o destino mais provável para o atleta. O clube merengue busca ativamente defensores no mercado, impulsionado pela necessidade de repor peças diante do fim dos contratos de jogadores como David Alaba e Antonio Rüdiger no meio do ano.

A possível transferência nesta janela de verão custaria aos cofres espanhóis algo entre 40 e 50 milhões de euros. Canhoto e com imposição física tanto no jogo aéreo quanto no chão, Schlotterbeck se encaixa no perfil desejado pela diretoria madrilenha para consolidar a zaga.

Concorrentes

A imprensa alemã também destaca que o caminho está livre para o Real Madrid em relação aos principais rivais no mercado como Bayern de Munique e Barcelona. O clube bávaro, que costuma atrair os destaques do Dortmund, não deve investir no jogador devido à iminente renovação de contrato do zagueiro Dayot Upamecano. Já o rival catalão também demonstrou interesse, mas a equipe espanhola está praticamente descartada da disputa devido ao alto custo da operação, que foge da atual realidade financeira do clube.

Nico Schlotterbeck em ação pelo Borussia Dorrmund (Foto: Ronny HARTMANN / AFP)

