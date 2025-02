Atlético de Alagoinhas x Vitória: onde assistir, horário e prováveis escalações

Atlético de Alagoinhas e Vitória se enfrentam neste sábado (28), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas, Bahia. A partida é decisiva pela semifinal do Campeonato Baiano. O jogo terá a transmissão da TV Educativa (canal aberto para o estado da Bahia) e TVE Bahia (YouTube).

Janderson durante a partida contra o Maranhão no Estádio Castelão pela Copa Do Brasil 2025. Foto: Thiago Limas/AGIF

O Vitória terminou o campeonato na primeira posição, garantindo a vantagem no mando de campo das decisões. O Leão não perdeu no torneio e venceu seis vezes nas nove rodadas.

O Atlético de Alagoinhas, por sua vez, finalizou a fase de liga do Campeonato Baiano na 4° posição. O time conquinstou a última vaga para os mata-mata após fazer uma campanha sólida. Foram três vitórias, quatro empates e duas derrotas em nove jogos, totalizando 13 pontos. Apesar da boa fase, a equipe não é vista como favorita contra o líder Vitória.

Na última rodada do campeonato, as duas equipes se enfrentaram e o Vitória acabou vencendo pelo placar de 1 a 0. Vale ressaltar também que o jogo é de ida e volta, isto é, no dia 8 de março terá o confronto decisivo no Barradão.

O técnico do Alagoinhas é dúvida para o jogo. Agnaldo Liz vai passar por uma cirugia nos olhos e tem presença incerta na partida.

Tudo sobre o jogo entre Atlético-BA e Vitória (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético-BA x Vitória

Semifinal — Campeonato Baiano

📆 Data e horário: sábado, 1 de de março de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas, Bahia;

📺Onde assistir: TV Educativa (canal aberto para o estado da Bahia) e TVE Bahia (YouTube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-BA (Técnico: Agnaldo Liz)

Giovani; Jefferson, Lucas Anderson e Matheus; Esquerdinha, Felipe, Lucas e Menezes; Kauã e Michael.

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Claudinho, Neris, Lucas Halter e Hugo; Willian Oliveira, Ronald e Matheusinho; Gustavo Mosquito, Bruno Xavier e Carlinhos.