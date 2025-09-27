Itália x Bulgária na final do Mundial de Vôlei Masculino: veja horário e onde assistir
A final acontece neste domingo (28), às 7h30 (de Brasília)
Chegou a hora da grande decisão do Mundial de Vôlei Masculino. A atual campeã Itália enfrenta a Bulgária na manhã deste domingo (28), às 7h30 (de Brasília), em Manila, nas Filipinas. A partida que vale o título mundial terá transmissão do Sportv2 (canal por assinatura) e da VBTV (streaming). ➡️ Clique aqui para assistir no Sportv
Para chegar à sua segunda final consecutiva, a Itália precisou passar pela Polônia, líder do ranking mundial, na semifinal. Em uma reedição da final de 2022, a equipe italiana mostrou sua força e dominou o confronto, vencendo por 3 sets a 0, com parciais de 25x21, 25x22 e 25x23, carimbando a vaga para defender o título. Os destaques são, o central Russo, e os ponteiros Michieletto e Bottolo.
Já a Bulgária, grande surpresa da competição, garantiu seu lugar na decisão ao superar a República Tcheca por 3 sets a 1, com parciais de 25-20, 23-25, 25-21 e 25-22. Mais uma vez, o grande destaque da equipe foi a dupla de irmãos Nikolov que, juntos, marcaram impressionantes 40 pontos na partida e lideraram o time para a final. Eles são filhos do lendário jogador de vôlei Vladimir Nikolov. Aleksandar é o maior pontuador do Mundial, com 150 pontos, enquanto Simeon é um levantador muito habilidoso e ofensivo de 1,95m.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Últimos campeões do Mundial de vôlei masculino
2002: Brasil campeão – Rússia vice – França 3ª colocada
2006: Brasil campeão – Polônia vice – Bulgária 3ª colocada
2010: Brasil campeão – Cuba vice – Sérvia 3º colocado
2014: Polõnia campeã – Brasil vice – Alemanha 3º colocado
2018: Polônia campeã – Brasil vice – Estados Unidos 3ª colocada
2022: Itália campeã – Polônia vice – Brasil 3ª colocado
