Athletico e Botafogo-SP se enfrentam neste domingo (4), a partir das 18h30 (de Brasília), na Liga Arena, em Curitiba, em duelo válido pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão ao vivo na ESPN (canal fechado) e Disney+ (pay-per-view).

O Athletico vem de empate em 0 a 0 com o Brusque, na Arena Joinville, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Na Série B, o Furacão perdeu por 2 a 1 para o Novorizontino, fora de casa, na última rodada, e caiu para a sétima colocação da Série B, com nove pontos.

O Botafogo-SP ainda busca a primeira vitória na Série B depois de dois empates e três derrotas. O último revés foi para o Goiás, em casa, por 1 a 0. Em jejum, a Pantera caiu para 17º colocado, com dois pontos, e entrou na zona de rebaixamento.

Confira as informações do jogo entre Athletico e Botafogo-SP, pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO X BOTAFOGO-SP

SÉRIE B - 6ª RODADA

📆 Data e horário: Domingo, 4 de maio de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR);

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (pay-per-view).

🟨 Árbitro: Bruno Mota Correia (AP);

🚩 Assistentes: Gustavo Mota Correia (RJ) e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

Athletico tropeçou na última rodada da Série B para o Novorizontino. Foto: José Tramontin/Athletico

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETICO (Técnico: Maurício Barbieri)

Mycael; Raul, Habraão, Léo Pelé e Fernando; Falcão, Patrick e Zapelli; Luiz Fernando (Velasco), Tevis e Renan Peixoto.

BOTAFOGO-SP (Técnico: Márcio Zanardi)

Victor Souza; Alisson Cassiano, Carlos Eduardo e Rafael Milhorim; Jonathan Cafú, Sabit, Alejo Dramisino, Leandro Maciel e Gabriel Risso; Carrillo e Pablo Thomaz.