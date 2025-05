Ainda sonhando com o título do Campeonato Espanhol, o Real Madrid começa a se preparar visando a disputa do Mundial de Clubes, que começa no dia 14 de junho. Em meio a publicações, a equipe da capital espanhola deu bons indícios de que poderá contar com o retorno de duas peças importantes para a competição. Trata-se de dois titulares: Éder Militão e Daniel Carvajal.

Em imagens publicadas nas redes sociais, o Real Madrid mostrou a dupla fazendo trabalhos com bola durante treinamentos ao longo da semana. Militão e Carvajal, porém, seguem treinando de forma isolada antes de serem reintegrados ao restante do elenco. Ambos não entram em campo desde 2024 por conta da mesma mesão: rompimento do ligamento cruzado anterior.

Fora desde novembro, Éder Militão se lesionou na partida contra o Osasuna, em disputa de bola aérea, o brasileiro caiu no gramado e logo indicou dores na região. De lá pra cá, foram 49 partidas como desfalque, somando 266 dias longe das quatro linhas. Carvajal, por sua vez, se machucou um pouco antes, em outubro, contra o Villarreal. São 53 jogos afastado, totalizando 300 dias. Nas imagens divulgadas, é possível ver as cicatrizes nos joelhos por conta das cirurgias.

Carvajal de volta aos treinos com bola no Real Madrid (Foto: Reprodução/Real Madrid)

Éder Miltião durante treinamento com bola no Real Madrid (Foto: Reprodução/Real Madrid)

A última atualização oficial sobre a disponibilidade da dupla foi feita por Ancelotti no fim de março. Na ocasião, o treinador afirmou que Militão e Carvajal ainda terão um "longo caminho" pela frente até se recuperarem de forma integral. A ideia do Real Madrid é não apressar o retorno de ambos para que novas lesões não aconteçam. Além deles, os Merengues lidam com outras baixas por lesão: Antonio Rüdiger, David Alaba e Eduardo Camavinga.

Próximo jogo do Real Madrid

Com quatro pontos a menos que o líder Barcelona, o Real Madrid ainda sonha em alcançar o topo de La Liga para confirmar o título. São cinco jogos para o fim do campeonato e a equipe ainda terá confronto direto, no próximo dia 11. Antes, entrará em campo no domingo (4), para receber o Celta de Vigo.