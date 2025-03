Athletico Sub-20 x Flamengo Sub-20: onde assistir, horário e escalações

Athletico Paranaense Sub-20 e Flamengo Sub-20 se enfrentam pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. A bola rola a partir das 15h (de Brasília), desta sexta-feira (21), no CT do Caju, em Curitiba. A partida terá a transmissão da SporTV (TV fechada). ➡️Clique para assistir no SporTV

Daniel Sales comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Danubio, pela Libertadores Sub-20 (Foto: Divulgação/Conmebol)

O Athletico Paranaense Sub-20 vem de uma dura goleada sofrida pelo Red Bull Bragantino, na primeira rodada da comeptição. Apesar de não ser favorito na partida contra o Flamengo, o Furacão deve ir com força total para garantir os primeiros pontos no campeonato.

O Mengão, por outro lado, vive uma fase maravilhosa. O clube acabou de ser campeão da Libertadores Sub-20 contra o Palmeiras e garantiu o bicampeonato. O Rubro Negro Carioca deve ter Lucas Furtado, Iago, Carbone e Felipe Teresa fora por lesão. No entanto, o meia Lorran retornará aos jogos de base do Flamengo e deve reforçar o clube para a partida.

Confira as informações do jogo entre Athletico Paranaense Sub-20 e Flamengo Sub-20

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO PARANAENSE SUB-20 X FLAMENGO SUB-20

2° RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO SUB-20

📆 Data e horário: sexta-feira, 21 de março de 2025, às 15h (de Brasília)

📍 Local: CT do Caju, em Curitiba

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETICO: (Técnico: João Correia): Matheus Soares; Fábio, Marcos André e Dayvisson; Riquelme, Guilherme Back, Lima e Stabelini; Lucas Amorim, Vitinho e Juliano Santini

FLAMENGO (Técnico: Cléber dos Santos): Furtado; Sales, Mata, Iago e Carbone; Felipe Teresa, Lúcio, Lucas e Alves; Guilherme Gomes e Shola