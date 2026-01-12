menu hamburguer
Athletico-PR x Ceará: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copinha

Clubes duelam pela segunda fase da competição

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 12/01/2026
11:45
Athletico-PR e Ceará se enfrentam pela Copinha (Foto: Arte/Lance!)
Athletico-PR e Ceará se enfrentam pela Copinha (Foto: Arte/Lance!)
Athletico-PR e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 18h45 (horário de Brasília), no Estádio Adhemarzão, em Araçatuba (SP). O confronto, válido pela segunda fase da Copinha, terá transmissão da Xsports.

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O Furacão foi o líder do Grupo 5, com sete pontos. O Alvinegro avançou como vice-líder do Grupo 6, com seis pontos.

Ficha do jogo

Escudo&#8211;ATHLETICO-PR
CAP
CEA
Segunda fase
Copinha
Data e Hora
Segunda-feira, 12 de janeiro de 2026, às 18h45 (de Brasília)
Local
Estádio Adhemarzão, em Araçatuba (SP)
Árbitro
Aparecido Pereira Bueno (SP)
Assistentes
Eduardo Augusto Borges (SP) e Claudio Rafael Ribeiro (SP)
Var
-
Onde assistir
Xsports

Quem se classificar nesta segunda-feira terá pela frente o vencedor de Grêmio Prudente-SP x Osasco Sporting-SP.

Ceará e Athletico-PR na Copinha 2026

Em sua estreia nessa Copinha, o Ceará venceu o Olímpico por 2 a 0. Depois, o clube superou o Carajás por 3 a 0 e garantiu a vaga no mata-mata. Ao enfrentar o Grêmio Prudente valendo a liderança do grupo, a equipe acabou sendo derrotada por 2 a 1.

Já o Athletico começou a sua campanha empatando com o Osasco Sporting em 1 a 1. Na rodada seguinte, o Furacão venceu o Maricá por 1 a 0. No encerramento da fase de grupos, o time superou o Araçatuba por 2 a 1.

Na edição de 2025, o Vovô foi eliminado pelo Vasco na terceira fase do torneio. O Athletico, por sua vez, caiu para o Osasco Audax na mesma etapa.

➡️ Ingressos de Ceará x Maranguape estão à venda: veja preços e onde comprar

Partida entre Grêmio Prudente e Ceará, pela Copinha 2026 (Foto: Alessandro Brito)
Partida entre Grêmio Prudente e Ceará, pela Copinha 2026. O Vovô perdeu por 2 a 1 (Foto: Alessandro Brito)

Confira as informações do jogo entre Athletico-PR x Ceará

✅ FICHA TÉCNICA
ATHLETICO-PR X CEARÁ
COPINHA - SEGUNDA FASE (MATA-MATA)

📆 Data e horário: segunda-feira, 12 de janeiro de 2026, às 18h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Adhemarzão, em Araçatuba (SP)
📺 Onde assistir: Xsports

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Aparecido Pereira Bueno (SP)
🚩 Assistentes: Eduardo Augusto Borges (SP) e Claudio Rafael Ribeiro (SP)

