Athletico-PR x Ceará: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copinha
Clubes duelam pela segunda fase da competição
- Matéria
- Mais Notícias
Athletico-PR e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 18h45 (horário de Brasília), no Estádio Adhemarzão, em Araçatuba (SP). O confronto, válido pela segunda fase da Copinha, terá transmissão da Xsports.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará
O Furacão foi o líder do Grupo 5, com sete pontos. O Alvinegro avançou como vice-líder do Grupo 6, com seis pontos.
Ficha do jogo
Quem se classificar nesta segunda-feira terá pela frente o vencedor de Grêmio Prudente-SP x Osasco Sporting-SP.
Ceará e Athletico-PR na Copinha 2026
Em sua estreia nessa Copinha, o Ceará venceu o Olímpico por 2 a 0. Depois, o clube superou o Carajás por 3 a 0 e garantiu a vaga no mata-mata. Ao enfrentar o Grêmio Prudente valendo a liderança do grupo, a equipe acabou sendo derrotada por 2 a 1.
Já o Athletico começou a sua campanha empatando com o Osasco Sporting em 1 a 1. Na rodada seguinte, o Furacão venceu o Maricá por 1 a 0. No encerramento da fase de grupos, o time superou o Araçatuba por 2 a 1.
Na edição de 2025, o Vovô foi eliminado pelo Vasco na terceira fase do torneio. O Athletico, por sua vez, caiu para o Osasco Audax na mesma etapa.
➡️ Ingressos de Ceará x Maranguape estão à venda: veja preços e onde comprar
Confira as informações do jogo entre Athletico-PR x Ceará
✅ FICHA TÉCNICA
ATHLETICO-PR X CEARÁ
COPINHA - SEGUNDA FASE (MATA-MATA)
📆 Data e horário: segunda-feira, 12 de janeiro de 2026, às 18h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Adhemarzão, em Araçatuba (SP)
📺 Onde assistir: Xsports
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Aparecido Pereira Bueno (SP)
🚩 Assistentes: Eduardo Augusto Borges (SP) e Claudio Rafael Ribeiro (SP)
- Matéria
- Mais Notícias