Ingressos de Ceará x Maranguape estão à venda: veja preços e onde comprar

Ceará e Maranguape duelam na quarta-feira (14), no Estádio Presidente Vargas, pela 3ª rodada do Campeonato Cearense. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília). A venda de ingressos já começou. As entradas podem ser adquiridas pelo site Vozão Tickets, além dos pontos físicos.

Preços dos ingressos

O Ceará já iniciou a venda de ingressos para enfrentar o Maranguape. As entradas para o jogo podem ser adquiridas pelo site Vozão Tickets ou nos pontos de venda física. Confira abaixo os valores:

Azul (acesso pela Rua Marechal Deodoro): R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Amarelo (acesso pela Rua Costa Sousa): R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Laranja (acesso pela Rua Paulino Nogueira): R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

A venda física acontece nas Lojas Vozão, na sede ou nos shoppings: Parangaba, RioMar Kennedy, RioMar Fortaleza, Iguatemi, Grand Shopping Messejana, North Shopping Maracanaú, Shopping Eusébio e Shopping Aldeota.

Nas compras feitas pelo site, somente será possível efetuar o cancelamento para a aquisição de um novo ingresso, sem trocas.

Partida entre Floresta e Ceará, pelo Campeonato Cearense (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Prévia do jogo: Ceará x Maranguape

Em sua estreia na temporada, o Ceará escalou a base e conseguiu vencer o Floresta por 1 a 0. O gol da equipe foi marcado por Enzo Lodovico.

O Maranguape, em duas partidas na competição, perdeu para o Iguatu por 2 a 0 e superou o Tirol por 1 a 0.

Como chegar à Arena Castelão?

A Arena Castelão, em Fortaleza, é o maior estádio do estado do Ceará e um dos mais modernos do Brasil. Com capacidade para quase 64 mil pessoas, o estádio recebe jogos importantes.

O estádio está localizado na Avenida Alberto Craveiro, 2901, no bairro Castelão, zona sudeste de Fortaleza. As principais opções de transporte incluem ônibus, carro e aplicativos de transporte. São 18 portões de entrada, distribuídos de maneira a facilitar o acesso de torcedores e visitantes.

O local é servido por várias linhas de ônibus, incluindo as linhas 041 (Parangaba/Papicu via Oliveira Paiva), 680 (José Walter/Papicu), e 606 (Conjunto Palmeiras/BR-116/Centro), que passam pelas principais vias próximas ao estádio.