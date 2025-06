Athletic x Operário-PR: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B

Athletic e Operário-PR se enfrentam neste sábado (14), em jogo da 12° rodada da Série B. A bola rola às 20h30 (de Brasília), na Arena Sicredi, em São João del Rei (MG). A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Athletic x Operário-PR
12ª rodada Série B do Brasileiro
Data e Hora: Sábado, 14 de junho, às 20h30 (horário de Brasília)
Local: Arena Sicredi, em São João del Rei (MG)
Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)
Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Daniella Coutinho Pinto (BA)
VAR: Adriano Barros Carneiro (MA)

Como chegam os dois times?

O Athletic vem de derrota por 1 a 0 para o Amazonas, fora de casa, e chegou a quatro revezes consecutivos. A última vitória foi por 3 a 0 contra o Botafogo-SP, na sétima rodada, em 12 de maio. O Esquadrão ocupa a 19ª colocação, com seis pontos.

Para o jogo, o técnico português Rui Duarte não foi regularizado a tempo de novo, e Rodrigo Matias, do sub-20, segue no comando interino. O lateral-direito Wesley Gasolina fica de fora, suspenso, enquanto o volante Diego Fumaça retorna após cumprir suspensão.

O Operário-PR perdeu do Remo por 2 a 1, de virada, fora de casa, e chegou a três jogos sem vitória - a última foi em 17 de maio, no 3 a 0 contra o Botafogo-SP, pela oitava rodada. O Fantasma é o 11º colocado, com 14 pontos, a seis pontos do Coritiba, que abre o G-4.

O técnico Bruno Pivetti tem o retorno do volante Fransérgio, que cumpriu suspensão, e do atacante Allano, que se recuperou de lesão no tornozelo. Por outro lado, o meia Boschilia está suspenso.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETIC (Técnico: Rodrigo Matias, interino)

Jefferson; Douglas Silva, Alex, Sidimar e Gelado; Diego Fumaça, Amorim e David Braga; Max, Neto Costa e Yuri Silva.

OPERÁRIO-PR-GO (Técnico: Bruno Pivetti)

Elias; Thales Oleques, Joseph, Miranda e Cristiano (Gabriel Feliciano); Fransérgio, Zuluaga e Neto Paraíba; Rodrigo Rodrigues, Daniel Amorim e Allano (Marcos Paulo).