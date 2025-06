Vila Nova e América-MG se enfrentam nesta sexta-feira (13), pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília) no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO), com transmissão do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+.

Ficha do jogo VIL AME 12ª rodada Série B Data e Hora Sexta-feira, 13 de junho de 2025, às 19h (de Brasília) Local Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA) Árbitro Édina Alves Batista (SP) Assistentes Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP) Var Rodrigo Nunes de Sá (RJ) Onde assistir

O Tigre vem de quatro derrotas consecutivas — três na Série B e uma na Copa do Brasil, que culminou em eliminação diante do Cruzeiro. A má fase freou o bom início do time, que agora ocupa a nona colocação da Segundona, com 16 pontos somados, e rendeu a demissão do técnico Rafael Lacerda. Para o cargo, foi contratado o treinador Luizinho Lopes.

Por sua vez, o Coelho venceu apenas uma das últimas sete partidas e está em 14º lugar da Série B, com 13 pontos somados; a equipe, inclusive, ainda não pontuou fora de casa. O técnico Enderson Moreira não conta com o lateral-direito Mariano e o atacante Stênio, suspensos.

✅ FICHA TÉCNICA

VILA NOVA X AMÉRICA-MG

12ª RODADA - SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sexta-feira, 13 de junho de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO);

📺 Onde assistir: Disney+;

🟨 Árbitra: Édina Alves Batista (SP)

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VILA NOVA (Técnico: Luizinho Lopes)

Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Bernardo Schappo e Willian Formiga; João Vieira, Igor Henrique (Miticov) e Jean Mota; André Luís, Gabriel Poveda e Labandeira.

AMÉRICA-MG (Técnico: Enderson Moreira)

Matheus Mendes; Samuel, Júlio, Lucão e Marlon; Barros, Miquéias e Elizari; Figueiredo, Willian Bigode e Jhosefer.

