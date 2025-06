Revelado pelo Cruzeiro e com passagem marcante pelo Monaco, da França, onde brilhou na Liga dos Campeões ao lado de nomes como Ricardo Carvalho, Fabinho, Bernardo Silva e de um recém-promovido Kylian Mbappé, o zagueiro Wallace, atualmente no Atlético-GO, tem muita história para contar.

E a primeira delas aconteceu no último fim de semana quando, após mais de um ano afastado dos gramados por conta de lesão no ligamento do joelho, retornou aos gramados numa partida oficial. O zagueiro participou da vitória do Atlético-GO por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, na Ligga Arena, em Curitiba. Agora, neste domingo, diante da torcida do Dragão, o defensor terá a oportunidade diante do Coritiba de mostrar que está totalmente recuperado da lesão.

- Voltar a jogar depois de uma lesão séria, ser titular e vencer o Athletico na casa deles, algo que não acontecia há algum tempo, foi muito especial. Agora, estou mais confiante do que nunca. Todas as dúvidas que eu tinha sobre a recuperação, se conseguiria voltar a competir em alto nível e o medo em jogar no sintético foram sanadas - disse.

Wallace, ex-Cruzeiro e hoje no Atlético-GO, atuou com Mbappé na França (Foto: Bruno Corsino ACG)

Voltando no tempo, Wallace saiu do Cruzeiro para o Braga, de Portugual. Porém, ele foi logo emprestado ao Monaco, onde teve o seu melhor momento na Europa. Na temporada 2014/2015, sob comando de Leonardo Jardim, hoje técnico do Cruzeiro, ele ajudou o time francês a chegar nas quarta de final do torneio após eliminar o Arsenal. Na fase seguinte, o time acabou eliminado pela Juventus, vice-campeã da competição naquele ano.

- Todo jogador sonha em jogar na Champions League, ouvir aquela música, competir com grandes jogadores. Naquela temporada, me tornei titular ao lado do Ricardo Carvalho, com quem aprendi muito. Aquele elenco do Mônaco era maravilhoso: Fabinho, Bernardo Silva, Anthony Martial, Berbatov, João Moutinho, Wagner Love… No ano seguinte, o Mbappé começava a treinar com a gente no profissional. Fizemos uma campanha muito boa e poderíamos ter ido mais longe, mas acabamos saindo nas quartas para a Juventus. Foi um resultado magro. 1 a 0 na nossa casa e 0 a 0 lá.

Depois da passagem pela França, Wallace atuou por Lazio, Braga, clubes da Turquia e da China, antes de desembarcar nos Emirados — onde viveu o drama da lesão. Agora, em 2025, ele retornou ao Brasil para defender o Atlético-GO e retomar a carreira.

- Agora, meu objetivo é voltar a jogar com frequência, conquistar meus minutos e ajudar o Atlético no acesso à Série A.

