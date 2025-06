Paysandu e Botafogo-SP se enfrentam nesta sexta-feira (13), pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h35 (de Brasília) no Estádio da Curuzu, em Belém (PA), com transmissão do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+.

Ficha do jogo PAY BFC 12ª rodada Série B Data e Hora Sexta-feira, 13 de junho de 2025, às 21h35 (de Brasília) Local Estádio da Curuzu, em Belém (PA) Árbitro Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ) Assistentes Danilo Oliveira da Silva (RJ) e Thiago Filemon Soares Pinto (RJ) Var Wagner Reway (SC) Onde assistir

O Papão é o lanterna da competição, com apenas quatro pontos conquistados, e ainda não venceu na competição após 11 rodadas. O técnico Claudinei Oliveira vai para a segunda partida no comando da equipe e não conta com o goleiro Matheus Nogueira, o zagueiro Quintana e os laterais Kevyn e Bryan Borges, todos no departamento médico.

Por sua vez, o Pantera também está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 10 pontos somados. O time não deve ter mudanças em relação ao que ficou no empate com o Coritiba na última rodada.

Confira as informações do jogo entre Paysandu e Botafogo-SP pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

PAYSANDU X BOTAFOGO-SP

12ª RODADA - SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sexta-feira, 13 de junho de 2025, às 21h35 (de Brasília);

📍 Local: Estádio da Curuzu, em Belém (PA);

📺 Onde assistir: Disney+;

🟨 Árbitra: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

🚩 Assistentes: Danilo Oliveira da Silva (RJ) e Thiago Filemon Soares Pinto (RJ)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PAYSANDU (Técnico: Claudinei Oliveira)

Gabriel Mesquita; Reverson, Luan Freitas, Novillo e PK; Leandro Vilela, Matheus Vargas e Marlon Douglas; Rossi, Marcelinho e Benítez.

BOTAFOGO-SP (Técnico: Allan Aal)

Victor Souza; Jeferson, Ericson, Rafael Milhorim e Gabriel Risso; Sabit, Gabriel Bispo e Leandro Maciel; Matheus Régis, Jonathan Cafu e Alexandre Jesus.

