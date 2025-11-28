Presidente do Barcelona alfineta Real Madrid: 'Mania de perseguição'

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, respondeu nesta sexta-feira (28) às recentes declarações de Florentino Pérez, mandatário do Real Madrid, sobre suposto favorecimento da arbitragem ao clube catalão. As afirmações do dirigente merengue ocorreram durante a Assembleia Anual dos Sócios, na qual ele mencionou novamente o Caso Negreira, escândalo de 2023 envolvendo o Barça e o comitê de arbitragem da Espanha.

Durante um evento literário em Andorra, Laporta afirmou que as críticas do rival fazem parte de um comportamento recorrente e utilizou o termo "barcelonite" para descrever a postura do Real Madrid.

— Acredito que estão fora de jogo e demonstram uma profunda "barcelonite". Têm que falar do Barcelona para justificar qualquer coisa. Ficam mascando como chiclete o caso Negreira, porque sabem que não há nada. Uma coisa é certa: o Barça nunca comprou um árbitro — comentou Joan Laporta.

Laporta também recordou que o Caso Negreira teve o desdobramento mais recente em 2024, quando o Tribunal de Barcelona anulou as acusações de suborno contra o clube. Após abordar o tema, ele ampliou as críticas e disse que o Real Madrid foi historicamente beneficiado por decisões da arbitragem.

— O Barcelona geralmente não é favorecido pelos árbitros, o que com certeza aconteceu a vida toda com o Real Madrid. Na semana passada, por exemplo, eles tiveram dois gols marcados para mim que não foram. Se não fosse isso, o Barça estaria liderando a La Liga agora — seguiu.

— Eles têm uma mania de perseguição com a melhor etapa da história do Barcelona. Não gostaram nada que o Barça foi referência mundial, de 2004 a 2015. Fomos hegemônicos, e querem buscar justificativas onde não há. Éramos o time que jogava melhor, reconhecido e admirado por todo o mundo — finalizou o presidente do Barcelona.

O caso Negreira no centro da Assembleia

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid (Foto: AFP)

Foi apenas na metade do discurso que Florentino intensificou o ataque ao Barça, voltando a tratar do Caso Negreira. O presidente descreveu a situação como "a maior anomalia da história do futebol espanhol" e reforçou que o clube merengue é o único que levou o tema aos tribunais. Antes da citação direta, ele pediu que os sócios "tirassem suas próprias conclusões" ao analisar os gráficos exibidos no telão, que comparavam números de cartões vermelhos entre Barcelona e Real Madrid.

– O nível da arbitragem espanhola também é inaceitável. É uma vergonha que a FIFA não tenha selecionado nenhum dos 35 árbitros espanhóis. E, claro, também é inaceitável que o Barcelona tenha pago ao vice-presidente da associação de árbitros mais de 8 milhões de euros durante pelo menos 17 anos. Ele ocupou cargos importantes, e esse período coincide, coincidentemente, com os melhores resultados do Barcelona em nosso país – afirmou.

Na sequência, Florentino revelou que dirigentes da arbitragem teriam pedido ao Real Madrid para "esquecer" o Caso Negreira. Ele classificou tal solicitação como "absurda" e reforçou que vários árbitros citados na investigação seguem em funções relevantes.

– O Real Madrid é o único clube que compareceu em juízo neste caso. Fran Soto pediu-nos para virar a página e esquecer o 'caso Negreira'. Quem vai esquecê-lo? A realidade é que muitos dos árbitros envolvidos continuam nos seus cargos, e isso os impede de atuar com neutralidade – disse.

O presidente ainda utilizou um episódio recente — a preparação para a final da Copa do Rei — para sustentar que o ambiente da arbitragem permanece contaminado.

– Como é possível que, antes da final da Copa do Rei, o árbitro tenha dito que iriam tomar medidas contra o nosso clube? Antes de uma final? Ele deveria ter sido afastado do cargo, e nenhuma providência foi tomada – completou.

