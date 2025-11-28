Roberto Carlos elege melhor Galáctico do Real Madrid: 'O mais regular'

Lenda do Real Madrid, o ex-lateral Roberto Carlos afirmou que David Beckham foi o melhor jogador dos Galácticos nos anos 2000. Em entrevista a Obi Mikel, ex-atleta do Chelsea, o brasileiro comentou sobre os nomes marcantes do elenco multicampeão.

Ícone de uma geração, Beckham fez parte do time galáctico do Real Madrid que tinha um elenco que contava com Zidane, Figo, Roberto Carlos e Ronaldo Fenômeno. Como atleta, ficou famoso por sua precisão em cruzamentos, cobranças de falta e lançamentos longos.

— Beckham era o melhor de todos. Zidane era top, o melhor, mas David era o melhor nos treinos e nos jogos, nunca falhava. Era o mais regular. Não jogava para nenhum clube, jogava para os amigos, para o Madrid, para ganhar. Sempre pensava no time. Outros pensavam em si mesmos — disse Roberto Carlos.

Com passagens marcantes por United, Real Madrid, Milan e PSG, Beckham conquistou títulos na Inglaterra, Espanha, Estados Unidos e França. Pela seleção inglesa, atuou em 115 partidas e foi capitão por seis anos. Mesmo com um currículo vasto, a passagem do inglês no Bernabéu foi tímida em termos de troféus. Foram apenas dois títulos: o Campeonato Espanhol em 2007 e a Supercopa da Espanha em 2003.

Roberto Carlos recordou sobre sua convivência com Ronaldo Fenômeno e Zidane, e analisou o impacto das lesões na carreira do ex-atacante.

— Crescemos juntos. É complicado falar dele. Vi suas alegrias e tristezas com as lesões. O melhor da nossa época era ele, se não tivesse tido tantas lesões. Mesmo acima do peso era o melhor. No futebol, a música e as festas são o melhor que há. A vida de jogador é curta e aproveitávamos muito. Ronaldo sempre tinha necessidade de celebrar. Escolho as festas dele antes das de Ronaldinho.

David Beckham fez parte dos Galácticos do Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)

— Tudo que Zidane fazia era um espetáculo. Enviei um vídeo com jogadas dele e disse que era o número um. Era diferente. Tinha-o perto todos os dias. Era um exemplo e sou muito grato pelas vezes em que me deu chances de marcar. O passe do gol da nona dei sem saber que ele estava lá. Era uma bola muito ruim.

Por onde anda Beckham?

Beckham se despediu dos gramados em 2013, após uma curta passagem pelo Paris Saint-Germain. Desde então, reinventou-se como empresário, dirigente esportivo e influenciador global. O maior projeto esportivo do ex-meia no pós-carreira é o Inter Miami, clube da MLS fundado por ele e um grupo de investidores. A franquia rapidamente atraiu atenção mundial, especialmente após a contratação de Lionel Messi em 2023.

