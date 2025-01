Aston Villa recebe o West Ham, nesta sexta-feira (10), em duelo válido pela 3ª rodada da Copa da Inglaterra. A bola rola a partir das 17h (de Brasília) e as equipes entram em campo no Villa Park, em Birmingham (ING). O confronto será transmitido pelo canal fechado ESPN e através do streaming Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Como chegam os clubes?

Este confronto ocorre em um momento em que o Aston Villa, oitavo colocado na Premier League, busca melhorar sua posição para garantir uma vaga em competições europeias, através da tabela. Em contraste, o West Ham, na 14ª posição da liga inglesa, enfrenta resultados negativos e desafios, incluindo a recente demissão do técnico Julen Lopetegui, anunciada na quarta-feira (8).

O Aston Villa chega para o jogo com instabilidade, anotando duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco confrontos. Do outro lado, o West Ham venceu apenas uma vez em cinco jogos, além de duas derrotas por goleadas e dois empates.

➡️ Bentancur tranquiliza fãs após susto em partida da Copa da Liga Inglesa

Confira as informações do jogo entre Aston Villa e West Ham

✅ FICHA TÉCNICA

ASTON VILLA X WEST HAM

3ª RODADA - COPA DA INGLATERRA

📆 Data e horário: sexta-feira, 10 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Villa Park, em Birmingham (ING)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ASTON VILLA (Técnico: Unai Emery)

Martinez; Bogarde, Konsa, Mings, Maatsen; Barkley, Onana; Bailey, Buendia, Ramsey; Watkins.



WEST HAM (Técnico: Graham Potter)

Areola; Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman, Cresswell; Soucek, Rodriguez; Kudus, Paqueta, Summerville; Fullkrug.

