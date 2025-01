Bentancur tranquiliza fãs após susto em partida da Copa da Liga Inglesa

O volante Rodrigo Bentancur, do Tottenham, tranquilizou os fãs nas redes sociais após protagonizar um susto em partida da Copa da Liga Inglesa. Na ocasião, o jogador enfrentava o Liverpool, pela semifinal do torneio inglês, quando acidentalmente atingiu com o rosto o chão. Ele precisou deixar o gramado acompanhado de uma equipe médica.

Após o susto, o uruguaio se pronunciou nas redes sociais. Através de uma foto ao lado da esposa, o jogador afirmou estar se sentido bem e agradeceu todas as mensagens de apoio. Ele ainda parabenizou os companheiros de equipe por terem vencido o Liverpool, por 1 a 0, no Tottenham Hotspur Stadium.

- Tudo certo amigos. Obrigado pelas mensagens. Parabéns pela vitória equipe - publicou o jogador no Instagram.

Bentancur em mensagem nas redes sociais após acidente em partida da Copa da Liga Inglesa (Foto: Reprodução/Instagram)

O que aconteceu com Bentancur?

Aos 7 minutos do primeiro tempo, Bentancur tentou cabeçear uma bola na área sozinho. O jogador, por conta da altura da bola do jogo, teve que dar quase um "peixinho" para trás. O movimento terminou com o uruguaio batendo a cabeça no chão. Após cair no gramado, o jogador não mexeu mais os braços, nem a cabeça de forma aparente na transmissão, apenas as pernas. Ele foi retirado do gramado pela equipe médica da partida e aplaudido pelos jogadores e torcedores presentes na arquibancada.

Com a vitória contra o Liverpool, dentro de casa, o Tottenham saiu na frente pela classificação para a final da Copa da Liga da Inglaterra. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 6 de fevereiro, em Anfield. Para confirmar a passagem para a decisão do torneio, os Spurs precisam apenas de um empate.