Com Neymar na mira, Inter Miami abre espaço na folha salarial

O trio MSN, que marcou época no Barcelona na década passada, pode estar mais próximo de ser reeditado. O Inter Miami, time de Lionel Messi e Luis Suárez, da Major League Soccer, dos Estados Unidos, abriu espaço na folha salarial e deu um passo significativo pela contratação de Neymar Jr., que vive incerteza com relação ao futuro no Al-Hilal, da Arábia Saudita.

A razão para a esperança dos entusiastas do trio ex-Barcelona é simples: o Inter Miami negociou o centroavante Leonardo Campana com o New England Revolution, também da MLS, e com isso, deixou livre uma vaga de "designated player" no elenco. No regulamento da liga de futebol norte-americana, cada equipe tem o direito de contar com três jogadores acima do teto salarial de 683,7 mil dólares por ano (cerca de R$ 350 mil mensais).

Além de Campana, no ano passado o time da Flórida contava com Lionel Messi e Sergio Busquets entre os jogadores permitidos para extrapolar o teto. Com a saída do centroavante equatoriano, o time pode perseguir a contratação de Neymar, que já se mostrou favorável à possibilidade de reencontrar os ex-companheiros de time. Em entrevista recente à CNN, o atacante da Seleção Brasileira afirmou que seria um "incrível" reeditar o trio MSN.

— Obviamente, jogar novamente com Messi e Suárez seria incrível. Eles são meus amigos. Ainda falamos um com o outro. Seria interessante reviver esse trio.

Suárez, Neymar e Messi em ação pelo Barcelona (Foto: Lluis Gene/ AFP)

A partir da saída do atacante, as chances do Inter Miami contar com Neymar no elenco em 2025 aumentam, afinal, o brasileiro é o terceiro jogador mais bem pago na atualidade e dificilmente se enquadraria ao teto salarial da liga. Atualmente, o brasileiro recebe cerca de 160 milhões de euros (R$ 1 bilhão) por ano no Al-Hilal: seu salário é apenas menor que o de Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, e Karim Benzema, do Al-Ittihad.

Em recuperação de lesão, Neymar não deve ser inscrito no Campeonato Saudita. A Saudi Pro League tem um limite de jogadores estrangeiros, e por opção técnica de Jorge Jesus, o astro do futebol brasileiro deve passar um período a mais longe dos gramados. Vale lembrar que o contrato do craque com o Patrão vai até junho de 2025 e ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe do mundo.

