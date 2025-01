Vinicius Jr., atacante do Real Madrid, foi suspenso por dois jogos após um incidente com Dimitrievski, goleiro do Valencia, durante um confronto válido pelo Campeonato Espanhol, na última sexta-feira (3). O repórter espanhol Manolo Lama, relatou que o técnico do Real, Carlo Ancelotti está perdendo a paciência com as controvérsias envolvendo Vinicius.

Enquanto alguns consideram a medida leve, o Real Madrid vê a punição como exagerada devido à provocação sofrida pelo jogador.



Ancelotti, conforme citado por Lama, expressou sua frustração com as recorrentes polêmicas envolvendo Vinicius, questionando a necessidade de defender o jogador publicamente após cada incidente.

- Ancelotti já está também cansado do tema Vinicius. Ancelotti não é bobo e sabe que por Vinicius o Madrid não foi receber um prêmio a ele, que por Vinicius o Madrid não recebeu o prêmio de melhor equipe, que cada vez que Vinicius comete um erro em campo tem o respaldo do clube... Vou sair para dar a cara por ele de novo? Não, homem, não - afirmou Lama

Registro do ato de Vini na súmula de Valencia x Real Madrid

"Aos 79 minutos, o jogador Vinicius foi expulso pelo seguinte motivo: por acertar deliberadamente na cabeça de um adversário, sem que a bola estivesse em disputa, com uso de força não insignificante. Expulso, o referido jogador teve que ser contido por membros de seu clube e levado ao vestiário enquanto seus protestos continuavam."