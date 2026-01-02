menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Aston Villa x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 20ª rodada

Lance!
Birmingham (ING)
Dia 02/01/2026
11:27
Aston Villa x Nottingham Forest: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Aston Villa x Nottingham Forest: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Aston Villa e Nottingham Forest se enfrentam neste sábado (3), às 09h30 (de Brasília), pela 20ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Villa Park, em Birmingham (ING), com transmissão ao vivo do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

Aston Villa-escudo-onde-assistir
AST
nottingham-forest-escudo-onde-assistir
FOR
20ª rodada
Premier League
Data e Hora
Sábado, 3 de janeiro, às 09h30 (de Brasília)
Local
Villa Park, em Birmingham (ING)
Árbitro
Simon Hooper
Assistentes
Adrian Holmes, Simon Long e Thomas Bramall (quarto árbitro)
Var
Paul Howard (VAR1) e Samuel Barrott (AVAR)
Onde assistir

O Aston Villa entra em campo tentando reagir após a derrota por 4 a 1 para o Arsenal no último compromisso de 2025. Apesar do revés, a equipe de Unai Emery mantém campanha sólida e ocupa a terceira colocação da Premier League, com 39 pontos, permanecendo entre os protagonistas da temporada.

O Nottingham Forest também encerrou o ano com resultado negativo, ao perder em casa por 2 a 0 para o Everton. A equipe vive situação delicada, aparecendo na 17ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento, com 18 pontos, quatro a mais que o West Ham, que abre o Z-3.

Tudo sobre o jogo entre Aston Villa e Nottingham Forest (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Aston Villa 🆚 Forest
20ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 3 de janeiro, às 09h30 (de Brasília)
📍 Local: Villa Park, em Birmingham (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Simon Hooper
🚩 Assistentes: Adrian Holmes, Simon Long e Thomas Bramall (quarto árbitro)
📺 VAR: Paul Howard (VAR1) e Samuel Barrott (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Aston Villa (Técnico: Unai Emery)
Dibu Martínez; Matty Cash, Lindelöf, Konsa e Digne; Kamara e Tieleman; Buendía, Rogers e McGinn; Watkins.

Nottingham Forest (Técnico: Sean Dyche)
John; Williams, Milenkovic, Murillo e Zinchenko; Anderson e Domínguez; Morgan Gibbs-White, Hutchinson e Hudson-Odoi; Igor Jesus.

O Aston Villa ocupa a terceira colocação da Premier League (Foto: Ben STANSALL / AFP)
O Aston Villa ocupa a terceira colocação da Premier League (Foto: Ben STANSALL / AFP)

