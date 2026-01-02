Chelsea aponta favorito ao cargo de treinador após saída de Maresca
Liam Rosenior é o principal candidato a substituir Maresca
A busca do Chelsea por um novo comandante após a saída de Enzo Maresca já tem um alvo prioritário. Liam Rosenior, atual técnico do Strasbourg, consolidou-se como o principal candidato da diretoria liderada pelo consórcio BlueCo. Segundo o jornal inglês "BBC", o inglês de 41 anos conta com forte apoio interno em Stamford Bridge, impulsionado pelo trabalho de excelência realizado na França sob a mesma estrutura multiclubes que gere o time londrino.
Rosenior transformou o Strasbourg em uma das sensações da Ligue 1, levando o clube à liderança do ranking de pontos conquistados em 2025 (superando até o PSG em determinados períodos) e garantindo a classificação para a Conference League. Atualmente, seu time ocupa a 7ª posição no Campeonato Francês e avançou como líder de grupo na competição europeia, credenciais que o colocam como o sucessor natural para manter a filosofia de jogo baseada em posse de bola e desenvolvimento de jovens talentos.
Outras alternativas
Embora Rosenior seja o favorito, a diretoria do Chelsea mantém um leque de alternativas para evitar o isolamento em uma única opção. Entre os nomes monitorados está o de Francesco Farioli, que realiza uma campanha histórica à frente do Porto, que lidera o Campeonato Português com 15 vitórias em 16 jogos e uma defesa sólida que sofreu apenas quatro gols. No entanto, a contratação do italiano exigiria o pagamento de uma multa rescisória estimada em 13 milhões de libras.
Outra figura sob observação é Kieran McKenna, do Ipswich Town, que já foi alvo de entrevistas anteriores e mantém o prestígio em alta com a diretoria dos Blues. Por fora, surge ainda a opção de Frank Lampard; o ídolo do clube vive uma fase vitoriosa no comando do Coventry City, atual líder da Championship.
Treinador interino contra o Manchester City
Enquanto as negociações por um nome definitivo avançam, o Chelsea terá uma solução caseira para o decisivo clássico contra o Manchester City neste domingo (4). Calum McFarlane, treinador da equipe sub-21, assumirá o comando interino da equipe principal. O treinador tem experiência no desenvolvimento de categorias de base, tendo vindo justamente das categorias de base dos Citizens anteriormente.
