A crise interna no Real Madrid ganhou um novo e público capítulo nesta quinta-feira (14). Após a vitória por 2 a 0 sobre o Oviedo, por La Liga, o atacante Kylian Mbappé e o técnico Álvaro Arbeloa protagonizaram uma troca de declarações divergentes na imprensa, o que evidencia o momento conturbado vivido nos bastidores do clube merengue.

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Mbappé, que ficou de fora da última partida contra o Barcelona, começou o jogo desta quinta-feira no banco e só entrou em campo aos 24 minutos do segundo tempo, no lugar do autor do primeiro gol, Gonzalo García. Na saída de campo, o camisa 10 justificou a sua condição de reserva e relatou uma conversa que teria tido com Arbeloa.

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— Estou muito bem, 100%. Não tenho jogado porque sou o quarto atacante para o treinador. Aceito isso e jogo o tempo que me dão. Dei uma assistência para o Jude Bellingham. Tem que ser sempre positivo. Não tenho problema nenhum com o Arbeloa. Temos que respeitar a decisão do treinador. Cada um tem suas próprias ideias e filosofia. Eu tenho que trabalhar para ser melhor que o Gonzalo, o Mastantuono e o Vini para conseguir tempo de jogo — iniciou o atacante. Mbappé também aproveitou para fazer um paralelo entre o início da temporada e o momento atual da equipe.

— Começamos bem a temporada. Depois, perdemos tudo na segunda metade. Dói muito, sinto que tínhamos um estilo de jogo, uma estrutura, e perdemos tudo — disparou o jogador.

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Mbappé em Real Madrid x Oviedo (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

Resposta de Arbeloa

Pouco tempo depois, durante a coletiva de imprensa pós-jogo, Álvaro Arbeloa foi questionado sobre as declarações de seu atleta. Visivelmente surpreso, o treinador desmentiu a versão apresentada por Mbappé e afirmou ser o único responsável pelas escalações.

— Eu gostaria de ter quatro atacantes. Não tenho quatro atacantes e não disse isso. Ele provavelmente não me entendeu bem. Não sei muito bem o que dizer, porque em nenhum momento eu disse que ele é o quarto atacante — rebateu o treinador.

— Se eu não o escalar, ele não pode jogar. Eu decido. Eu sou o treinador. Eu não queria correr nenhum risco. Foi a coisa mais lógica e sensata a se fazer — completou o treinador. Sobre a crítica estrutural feita pelo francês à segunda metade da temporada, o espanhol ironizou a fase do atacante.

— Parece-me bem que ele pense que na primeira parte da temporada o time tinha estrutura e na segunda não. Seguramente ele marcou muitos mais gols na primeira do que na segunda — finalizou.

Arbeola em Real Madrid x Oviedo (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

Vaias no Bernabéu e protestos

A polêmica ocorre em meio a um ambiente hostil no Bernabéu. O Real Madrid não atuava em casa desde abril, e o retorno foi marcado por protestos da torcida. Mbappé foi um dos principais alvos e recebeu fortes vaias ao ser acionado no segundo tempo.

— Não posso mudar a opinião das pessoas quando estão irritadas. Não preciso levar para o lado pessoal. Eles não estão felizes. Essa é a única maneira de entender as vaias — avaliou o atacante.

Os protestos se estenderam a outros personagens. Vini Jr. foi vaiado no momento em que as escalações apareceram no telão, assim como o volante Tchouaméni, recentemente envolvido em uma agressão física contra o colega Valverde durante um treinamento. Até mesmo o presidente Florentino Pérez foi alvo da ira dos torcedores, com faixas sendo estendidas e rapidamente recolhidas por seguranças, refletindo a frustração com o segundo ano consecutivo sem a conquista de títulos de peso e os seguidos escândalos nos bastidores do clube espanhol.

Mbappé em Real Madrid x Oviedo (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

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