Ex-Flamengo brilha na Ásia e lidera números na principal competição do continente

Revelado nas categorias de base do Flamengo e campeão Brasileiro em 2020, o atacante Guilherme Bala segue trilhando um caminho de destaque no futebol dos Emirados Árabes. Defendendo o Shabab Al-Ahli desde 2021, o jovem jogador, que conquistou quatro títulos e foi eleito o melhor sub-23 na temporada passada, tem liderado estatísticas na AFC Champions Elite, a principal competição do continente asiático.

De acordo com dados do OGol, Bala é o jogador com a maior nota média entre todos os participantes do torneio, com impressionantes 8.54 por jogo. O brasileiro também se destaca em criação de jogadas, sendo o primeiro em oportunidades criadas, com uma média de 3.33 chances por partida.

Analisando os números, o ex-Flamengo mostra poder de fogo, tendo o maior número de remates até aqui, com 16 chutes ao todo. Além disso, Guilherme Bala está em segundo entre os jogadores com a maior participação em gols na competição, somando 3 no total, e também é um dos vice-líderes em assistências, com duas. Os destaques não se limitam às finalizações: Bala é o segundo em média de passes chaves por partida, com 6.0 por jogo.

Em três partidas disputadas na AFC Champions Elite, o Shabab Al-Ahli acumula 7 pontos e ocupa a terceira colocação no grupo B. Na última rodada, a equipe venceu o Nasaf Qarshi, do Uzbequistão, por 4 a 1, com Guilherme Bala sendo decisivo ao dar duas assistências.

Guilherme Bala, ex-Flamengo, em ação pelo Shabab Al-Ahli (Foto: Divulgação/Shabab Al-Ahli)

Guilherme Bala celebra boa fase na carreira

— Graças a Deus venho conseguindo ajudar os meus companheiros e o clube a conquistar as vitórias. A Champions é a principal competição do continente e fico muito feliz em poder estar entre os primeiros nessas estatísticas," disse Bala. "Nós temos um pensamento de poder fazer mais uma grande temporada, brigar sempre pelos títulos e, mesmo sabendo dos grandes adversários que nós temos, vamos buscar fazer uma grande fase de grupos, avançar para a próxima fase e quem sabe beliscar essa taça da Champions também.

O atacante tem enfrentado grandes desafios no grupo. Na penúltima rodada, o Shabab venceu o Al Ittihad, equipe dos franceses Karim Benzema e N'Golo Kanté, fora de casa. O Al-Ahli ainda terá pela frente o Al Hilal, ex-equipe de Neymar.

