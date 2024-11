Argentina e Peru se enfrentam, nesta terça-feira (19), no Estádio La Bombonera, em Buenos Aires (ARG), às 21h (de Brasília). A partida válida pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 terá transmissão ao vivo do SporTV 2 (TV fechada) e da Globolay (streaming).

Argentina encara o Peru pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: DANIEL DUARTE/AFP)

✅FICHA TÉCNICA

ARGENTINA X PERU

12ª RODADA- ELIMINATÓRIAS PARA A COPA DO MUNDO DE 2026

📆 Data e horário: terça-feira, 19 de novembro de 2024, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Estádio La Bombonera, em Buenos Aires (ARG)

📺 Onde assistir: SporTV 2 e Globolay

🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

🏁Assistentes: John León (COL) e John Gallego (COL)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ARGENTINA (Técnico: Lionel Scaloni.)

Emiliano Martínez; Medina, Otamendi, Balerdi e Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández e Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez e Álvarez.

PERU (Técnico: Jorge Fossati.)

Gallese; Araújo, Zambrano, e Callens; Polo, Sonne, Castillo, Peña e Trauco; Valera e Lapadula

