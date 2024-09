Argentina e Chile se enfrentam pelas Eliminatórias (Foto: Arte / Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 20:01 • Buenos Aires (ARG)

Argentina e Chile se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 21h (horário de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG), em jogo válido pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A Albiceleste lidera a competição com 15 pontos em seis jogos, enquanto a Roja, com apenas cinco, precisa vencer fora de casa para a recuperação em busca de uma vaga no Mundial. O jogo terá transmissão do SporTV e do Globoplay.

✅ FICHA TÉCNICA

Argentina x Chile

7ª rodada - Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 5 de setembro de 2024, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG)

📺 Onde assistir: SporTV e Globoplay

🕴️ Árbitro: Jesús Valenzuela-VEN

🔍 VAR: Juan Soto-VEN

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ARGENTINA (Técnico: Lionel Scaloni)

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Valentín Barco; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández e Alexis Mac Allister; Nico González, Lautaro Martínez e Julián Álvarez



CHILE (Técnico: Ricardo Gareca)

Gabriel Arias; Mauricio Isla, Benjamín Kuscevic, Guillermo Maripán e Eugenio Mena; Marcelino Núñez, Diego Valdés e Rodrigo Echeverría; Darío Osorio, Eduardo Vargas e Ben Brereton Diaz

Argentina, campeã da Copa América, duela com o Chile pelas Eliminatórias (Foto: Charly TriBalleau/AFP)