Lionel Messi foi campeão do mundo pela Argentina em 2022 (Foto: Patrick Smith / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 14:27 • Buenos Aires (ARG)

Sem poder contar com Messi, a Argentina entra em campo duas vezes na Data Fifa de setembro. O time comandado por Lionel Scaloni tem dois compromissos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026: primeiro, recebe o Chile no dia 5; depois, visita a Colômbia em Barranquilla no dia 10.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A ausência do craque se deve à contusão sofrida na final da Copa América, vencida pela Albiceleste justamente sobre os colombianos. No duelo disputado no dia 16 de julho, o camisa 10 sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito, deixou o campo chorando, e ainda não voltou aos gramados.

Nesta edição das Eliminatórias, Lionel já tem três gols, e é o vice-artilheiro ao lado do uruguaio Nicolás de la Cruz, jogador do Flamengo - Darwin Núñez, também do Uruguai, lidera a lista com cinco.

👀 Veja a lista da Argentina para os compromissos:

🧤 Goleiros: Emiliano Martínez, Juam Musso, Gerónimo Rulli e Walter Benítez

⚔️ Defensores: Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nahuel Molina, Germán Pezzella, Leo Balerdi, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico e Valentín Barco

🧠 Meio-campistas: Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso, Ezequiel Fernández, Rodrigo De Paul e Nicolás González

🥅 Atacantes: Alejandro Garnacho, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Valentín Carboni, Julián Álvarez, Lautaro Martínez e Taty Castellanos

Messi não poderá atuar pela Argentina nos jogos de setembro das Eliminatórias (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Scaloni e seus comandados lideram as Eliminatórias com 15 pontos em seis jogos - cinco vitórias e uma derrota, sofrida para o Uruguai. Confira a ficha dos dois jogos:

⚽ Argentina x Chile - 7ª rodada - Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026

📆 Data: 5 de setembro de 2024 (quinta-feira)

🕘 Horário: 21h (de Brasília)

📍 Local: Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG)

⚽ Colômbia x Argentina - 8ª rodada - Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026

📆 Data: 10 de setembro de 2024 (terça-feira)

🕠 Horário: 17h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla (COL)