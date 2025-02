Rizek critica atitude de Igor Serrote em Brasil x Argentina

O jornalista André Rizek criticou a postura do lateral-direito Igor Serrote, da Seleção Brasileira sub-20, durante o empate em 1 a 1 com a Argentina, pelo hexagonal final do Sul-Americano sub-20, na última quinta-feira (13), em Caracas (VEN). O jogador foi destaque da partida ao dar a assistência do gol de Rayan, mas também ficou marcado por fortes faltas cometidas e provocações durante o confronto.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores da Argentina se revoltam com Igor Serrote, do Brasil sub-20: ‘Criminoso’

➡️ Fernando Diniz rebate críticas a falta de variação: ‘Perfeito idiota’

Ao analisar o caso, o apresentador, dos canais Sportv, elogiou o atleta brasileiro pela iniciativa de provocar os rivais na partida. Contudo, Rizek lamentou o fato do gesto ter tido por trás faltas violentas, que chegaram a lesionar jogadores da Argentina no confronto.

- Isso aí foi legal pra caramba (a provocação). O que não foi legal é que tudo começou com uma entrada desleal que quebrou um argentino. Regra básica: não faça com o outro o que não quer que façam com você. O argentino saindo de maca, chorando, machucado... Não dá pra ter orgulho por quebrar um companheiro de profissão. O que nos fez penta é outra coisa - publicou o jornalista no X, antigo Twitter.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Polêmica envolvendo Igor Serrote

O brasileiro deu duas fortes entradas em Julio Soler e Alex Woiski, que se lesionaram após os lances. Em discussão com os adversários por conta das faltas, Igor apontou para as estrelas no escudo da CBF e mostrou cinco dedos, em alusão aos títulos da Copa do Mundo da Seleção Brasileira.

Apesar da polêmica, o lateral-direito foi primordial para a construção do empate no confronto contra os argentinos. Ele foi o responsável por dar a assistência para o gol de Rayan, o único da Seleção no confronto. Com o empate, o Brasil seguiu na liderança da tabela do hexagonal final do Sul-Americano sub-20.

continua após a publicidade

A Seleção soma 10 pontos na classificação, assim como a Argentina. Contudo, a equipe de Ramon Menezes assume a ponta da tabela por conta do saldo de gol, critério que vence por 4 a 3. Assim, o campeão do torneio será definido apenas na última rodada, que tem previsão para acontecer neste domingo (16). O Brasil enfrenta o Chile na rodada decisiva, enquanto a Argentina encara o Paraguai.