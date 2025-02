Pedrinho destaca resiliência do Brasil no empate com Argentina

Na noite desta quinta-feira (13), a Seleção Brasileira Sub-20 enfrentou a Argentina, terminando em um empate de 1 a 1 pelo hexagonal final do Sul-Americano Sub-20. O confronto, marcado por momentos de alta tensão, foi essencial para as aspirações de ambos os times.

➡️ Brasil empata com Argentina, e decisão do Sul-Americano Sub-20 é adiada

Pedrinho, atacante da Seleção, destacou a resiliência do time brasileiro, que buscou a igualdade no placar no segundo tempo, após um início desafiador. Em entrevista à CBF TV, Pedrinho ressaltou a importância da conversa motivacional no intervalo e a estratégia para o segundo tempo.

- Quando a gente se reuniu no vestiário, falei que não era para deixar de lutar até o fim. No segundo tempo, a gente fez isso e não deixou de lutar, de competir. Assim, graças a Deus, com todo mundo junto, conseguimos fazer o gol e sair com o empate, que foi muito bom pra gente - afirmou.

Gol no fim manteve as esperanças da Seleção

O gol de empate do Brasil veio aos 32 minutos do segundo tempo, por Rayan, mantendo viva a esperança de conquistar o título. Com este resultado, a decisão foi adiada para a última rodada, no domingo (16), contra o Chile, no Estádio José Antonio Anzoágui, em Puerto La Cruz. O Brasil, líder com dez pontos, busca seu 13º título do Sul-Americano Sub-20, dependendo de uma vitória contra o Chile.



Pedrinho já projeta o próximo desafio contra o Chile, neste domingo (16), enfatizando a importância da preparação.

- Agora, para o jogo do Chile, é descansar. A gente vai precisar da vitória e de gols também. Estamos bem preparados, e tenho certeza de que a gente vai fazer um grande jogo contra o Chile - concluiu.

